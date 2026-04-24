HAOS EPSKIH RAZMERA! Maja urliče i plače na sav glas, Asmin joj poručio: Raskidam s tobom, idem na Rajsko na pet dana! (VIDEO)

Karambol!

Asmin Durdžić i Maja Marinković nastavili su svoju svažu ispred Bele kuće, a obezbeđenje je stajalo je između njih.

- Kome veruješ? Meni ili njoj? Nisam dobacivao, tako je bilo. Evo raskidam, evo, ako ti njoj veruješ, skloni se od mene, ja sam s tobom raskinuo, odj*bi od mene - urlao je Asmin.

- Ti to namerno radiš - počela je da plače Maja.

- Sad ćeš videti kako se igra rijaliti, veruješ njoj, dao sam ti zadnju šansu. Ti si za mene mrtva, dao sam ti zadnju šansu. Mene seljanka i divljakuša ne zanima, kad se izlečiš onda mi se obrati. Prema tebi sam bio iskren, j*bala ti Stanija mater. Želim svadbu i rajsko i pet dana. Ništa nisi poštovala, je l' ti meni išta veruješ - urlao je Asmin.

- Je l' ti vidiš šta ti meni radiš - rekla je Maja.

- Mrš mi iz života - rekao je Asmin.

- P*čko jedna prodana - rekla je Maja.

- Neka ti uđe Filip Car, pa njega grebi. Nosi one životinje u radionicu. Neću ići na Rajsko, nosi one životinje, je l' me d*kaš pola godine. Molim vas šaljite me na Rajsko ostvrvo, idem, je l' smo raskinuli - naveo je Asmin.

- Nismo - rekla je Maja.

Autor: R.L.