Jaško je platio da se ne približava više Aneli! Stanija otkrila sve o Asminu: Nije mi dao sa prijateljem da se čujem, jedini muškarac sa kojim sam smela da komunicram je moj brat! (VIDEO)

Odvojio je i od dugogodišnjih drugova.

Učesnici su tokom emisije komentarisali to što je Asmin u svađi sa Majom rekao da želi svadbu i Rajsko ostvrvo sa Stanijom.

- Kako baš sad da spominje da hoće sa Stanijom na ostrvo - rekao je Ivan.

- Vratio bi se on meni da ja ostajem ovde do kraja - rekla je Stanija.

- Janjuše da li je tačno da on ne može da podnese da njegove bivše imaju nove veze - pitao je Milan.

- Nije to bilo neko giftanje, možda 300/400 evra. Normalno je da mu ne bude svejedno, jer to je osoba sa kojom ima dete - rekao je Janjuš.

- On je meni zabranio sve muškarce u životu, mogla sam samo sa bratom da komuniciram, ni sa prijateljem se nisam čula tri godine - rekla je Stanija.

- Jeste malo čudno, moja Nina je već pet godina u dugoj vezi, a Asmin je nekako spustio loptu sa Janjušem, ali Janjuš mu se izvinio - rekao je Luka.

- Jaška je platio da se više ne približava Aneli. On hoće da me ogadi svim muškarcima na ovom svetu, da samo on postoji za mene, ali si se malo zaj*bao Alibaba - rekla je Stanija.

Autor: R.L.