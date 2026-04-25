FILIP CAR MI DIŠE ZA VRATOM! Asmin ne krije ogorčenost prema Majinom bivšem: Tvoj papak se pronalazi u majmunima, brat me se stidi! (VIDEO)

Bez kočnica!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića kako bi odgovorio na pitanja.

- Danas si ponovo pokušao da raskineš sa Majom ali ti nije uspelo, da li to znači da je Janjuš bio ui pravu - glasilo je pitanje.

- To ja njoj u afektu kažem da bih je povredio, bolje tako da joj kažem nego da psujem. Nije Maja Čeki Čen. Od sad ću da imam taktiku sa Majom, sad ću joj pokazati hladnu stranu. Ima da joj napravim pakao od života, pratiću joj svaki pogled. Ona ne poštuje moje dobre stvari, nemam ni sa muškim osobama komunikaciju. Voleo bih da neko to poštuje, brinem o njoj. Osećam se kao mrtvac. Ja ne smem da se pogledam u ogledalo, jer ona umisli da ja hoću da gledam u Staniju. Ona kada pogleda Filipa ja joj ništa ne kažem jer ga ne gleda ljubavno - ispričao je Asmin.

- Ti bi voleo da mene navučeš kao Aneli, ti bi demantovao sve. Ja znam da je tebi stalo do mene, a tek ćeš kad izađeš - rekla je Stanija.

- Ja kada sam Staniji davao crveni karton samo je Dača znao pravi razlog. Time sam hteo da zaštitim Maju. Neću više da se ponižavam. Ja sam se ponižavao kao nijedan muškarac. Ona je prva bacila prašinu na našu vezu. Znala je da su obe tu, šta je očekivala, da neće da provociraju. Ja ih ignorišem koliko mogu. Razmišljam da kontaktiram kliniku kada izađem odavde. Ja sam prvi put u poziciji da ne znam šta da radim sa devojkom. Moj se brat možda danas stidi. Tvoj bivši papak se pronalazi u majmunu. Car mi diše za vratom - izneo je Asmin.

- Rekao si da nemaš više volje da se trudiš - nastavio je Darko.

- Za šta da se truim. Ona će da vidi kako ja u flaši gledam Staniju. Ona da nema poverenje ona bi raskinula sa mnom. Ona nije luda ona je neormalna. Osećam se kao da idem da pomuzem kravu, a nemamo mleka da popijemo i ona dođe i šutne to mleko. Voleo bih da sa mnom raskine i da se uveri. Neka vidi sedam, deset dana kako ću se da ponašati. Ja se pitam za sve kada su bivše devojke u pitanju. Ovo što je bilo je blam i ne sme do toga da dolazi. Za danas nisam ljut na nju, ja sam kriv. Ona je spremna da meni ljubomoriše na Milosavu. Ja mislim da sam sve dokazao, ne znam šta više da dokažem - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović