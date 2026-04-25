Ovo im je karma, neću ih žaliti! Aneli bez milosi udarila na Durdžiće, pa Maji otvorila oči zbog Asminovih bljuvotina: Pričao mi je... (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Darko Tanasijević postavio je naredno pitanje Aneli Ahmić.

- Asmin se tebe stidi, a za Maju kaže da je dama prve klase - glasilo je pitanje.

- Videli smo danas, mislim da je Maja baš primer dame. Ona nije nikakva dama, ona je njegova najveća karma - rekla je Aneli.

- Rekla si da je njegova majka u šoku - pitao je Darko.

- Prvi susret mene i Melvide, ja sam se zakopčala do grla. Preznojila sam se da bih ispoštovala ljude, da ne bi videli grudi, tetovaže jer mi je pričao da su starinski ljudi. Nisam se nikada previše provokativno oblačila, kao i ovde, skladno. Kad sam se porodila htela sam malo da se utegnem, kad bih se slikala to bi bio haos. Njegova sestra me je uhodila, slala je to njima, njima je to sve smetalo i ogovarali bi me. Onda bi nastala svađa u kući. Problem je i kada slikam salatu, koji sam kostim obukla Nori. Mislim da ženi nije dobro što ovo gleda. Ljudi su van sebe, ko im je kriv, ja ih nikada neću žaliti. Ovo im je karma, neka gledaju. Njegovom bratu je najgore. Ja sam rekla da je ovo uvod u njihov odnos i da sledi kataklizma. On već počinje da se hladi od Maje. Maju je uvek karakterisao kao k*rvu - ispričala je Aneli.

- Ne mogu da ponavljam šta je on sve rekao za Maju, znam šta je on pričao za nju pre ulazak - nadovezala se Stanija.

- Filipa Cara nije mogao da ga smisli. Gledao je njene se*sualne odnose, bila mu je k*rvetina i gadila mu se - rekla je Aneli.

- Rekla si da te Minka uhodila. Kako misliš da Mustafa i Melvida gledaju na ovo - nastavio je Darko.

- Gledaju je na najgori mogući način. Oni su napravili lažne Instagrame, Mustafa je ostao na Fejsbuku, Minka je to slikala i međusobno su slali - rekla je Aneli.

- Da li smatraš da Maji sledi sve ono što si ti prošla - pitao je Darko.

- Maja nema pojma šta će on sve iznositi, ona nije ni svesna. Ona će doći i reći da smo za sve bile u pravu - rekla je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović