Anđelo ima dobru genetiku za osnovanje porodice! Stanija otvorila dušu o Anđelu, pa ga uporedila sa bivšim dečkom Markom Markovićem (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Darko Tanasijević postavio je Staniji Dobrojević pitanje.

- Zbog čega se Bela kuća digla na noge kada si javno iskazala simpatije prema Anđelu - glasilo je pitanje.

- Anđelo nije bio ni u kakvoj priči, ne znam ni kako je to sve sa Anđelom krenulo. Poteze koje je on pravio je prijatno iznenađenje. Mislim da kamere ne mogu te reakcije da zabeleže. Između nas je milion prepreka, ali situacija je zanimljiva. Mnogima nije dobro kada sednemo jedno pored drugog. Ne poznajem ga ali iz daljine vrlo interesantno. Skoro van svih priča je, kulturica, nisam čula da se nešto prosipa, izdvaja se - objasnila je Stanija.

- Rekla si da je za stvaranje porodice važna genetika, ima li je Anđelo - nadovezao se Darko.

- Ne vezano od Anđela volea bih zdravu genetiku. Znam tačno šta tražim i neću stati. Dečko ima dobru genetiku što se tiče fizičkog izgleda. Mogao bi da mi bude model za mušku kolekciju - rekla je Stanija.

- Da li ti se dopada što je odmeren sa tobom, a opet pokazuje da ima zainteresovanost - pitao je Darko.

- Pravi lepe poteze. Da osećam neki pritisak pobegla bih glavom bez obzira - rekla je Stanija.

- Zbog čega je ljudima stalo da ogade Anđela - glasilo je pitanje.

- Rekla sam Dači da Anđela ne komentariše negativno u mom prisustvu. Dobra sam i sa Lukom i Anitom i neću tu da se mešam. Marinkoviću je Anđelo rak rana. Deluje mi da se dečko fino i kulturno ponaša, a Anita mi je rekla da nisam to dobro ispratila. Skrenula mi je pažnju da on nije tako sjajan i bajan. Mnogo mi je neprijatno. Asminova faca je neprocenljiva, ja njega savršeno poznajem. Anđelo je tip kao Marko, Asmin je prljav igrač - rekla je Stanija.

- Koliko ti se dopada Stanija - pitao je Darko Anđela.

- Prezgodna je i deluje atraktivno. Što se tiče fizičkog izgleda deluje fenomenalno. Imam lepo mišljenje o njoj. Volim kad su devojke mirne i staložene i ima ona tu neku energiju u sebi - rekao je Anđelo.

- Koliko ti prija što je ona preuzela inicijativu da te izdvoji od ostalih muškaraca - pitao je Darko.

- Prija, svakome prija kompliment. Stanija je esteta - rekao je Anđelo.

- Da li će se Stanija ovajditi od tvoje genetike - nadovezao se Darko.

- Malo je previše rano da se priča o tim stvarima. Mislim da će ovde ostati samo na otvorenom flertu. Simpatično je da imamo ovaj flert. Da smo napolju sigurno bi bilo drugačije. Ne mogu da joj obećam još uvek porodicu . Anita ne može da se pomiri sa činjenicom da neko ima lepo mišljeje o meni, godinu i po dana radi na tome da me ukanali. Oseća duboko u sebi da nije uspela u tome da me napravi najomraženijim. Ona je sujetna i zato što sam ja nju ostavio. - izneo je Anđelo.

Autor: Teodora Mladenović