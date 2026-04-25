TI SI KU*VA U DUŠI: Mina očitala lekciju Sofiji, skinula joj masku ČEDNE I PATRIJARHALNE devojke, pa zasevala poput groma: MAJKA TE JE PODRŽALA U ODNOSU SA DANETOM! (VIDEO)

Haos!

U emisiji ''Sa mesta splačina'', Sofija Janićijević progovorila je o sukobu sa Minom Vrbaški.

- Sofija, ti si rekla da je Mina pro*titutka, da ti nije jasno kako je posle sedam dana nakon raskida sa Terzom zavolela Viktora - rekao je Dača.

- Nije moguće ako je i sama priznala da se u prošlosti bavila poslom kojim se bavila da zavoli nekog. Koliko znam, pro*titutke ne mogu da vole. Ne znam, nisma pros*itutka, ne znam, zaista - kazala je Sofija.

- Sofija, ako je tvoja majka zamerala odnos sa Terzom, zašto nije zamerala odnos sa Danetom? To što ti je davao novac - kazala je Kačavenda.

- Što bi mi zamerala? Ona je znala za dve uplate od Daneta, to su sitne uplate, koje je na njeno ime uplatio. Moja mama je i upoznala njega - kazala je Sofija.

- Sofija, ako ti je već slao pare, kao tvoj fan, što sama nisi kupila gaće, nego ti je on slao pare za gaće? - upitao je Dača.

- Nemam nikakav provlem s tim da mu kupi gaće neko ko me podržava, što da ne - kazala je Sofija.

-Sofija je jedna ku*va u duši. Glumi presvetu devojku, govori da je iz patrijarhalne porodice. Ne može da me uvredi ništa što ona govori. Neka kaže da je planirala da radi estetske zahvate - kazala je Mina.

- Sofija, ja sam u šoku šta pričaš ti. Ti govoriš da si iz patrijarhalne porodice. Zašto je neki čovek fonansirao, što te majka i otac nisu pitali da li ti treba para?! Ti si toliko jedna glupa devojka, zamazala si sebe, ponašanje ti je užas. Ukanalila si svoje roditelje. Ti si za čoveka ovog Daneta rekla da je ološ, a on ti slao pare. Zašto se nisi raspitala ko je i šta je matorac koji ti šalje novac? Blamiraš roditelje, Terzu, sebe si izblamirala. Ja sad vidim da si veoma površna, glupa i tupa. Sofija je govorila da niko ništa ne može da joj zameri, a onda dođe neki matorac i plati joj kosu, šta sve već jeste uz to - upitala je Aleksandra.

- Da li si ti Daneta koristila kao bankomat? - upitao je Dača.

- Mislim da je Sofiju mama veoma podržavala u tome da Sofiji Dane daje pare.

Autor: Pink.rs