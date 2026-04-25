Namazana je i zla, a mama sve gura i podržava: MC Aleks urnisala Sofiju Janićijević, pa se osvrnula na Staniju i Maju (VIDEO)

O dešavanjima i odnosima u "Eliti 9" bruje domaći mediji i javnost, a na ove teme se oglasila i bivša zadrugarka Sandra Bajić, poznatija kao MC Aleks, koja nije štedela reči.

U gostovanju na RED televiziji, u emisiji "Ne gledam ti ja to", MC Aleks se osvrnula na odnos Stanije Dobrojević, Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Poremetila je ceo koncpet, sve je poremetila. Mislim da nema ničega između Anđela i Stanije, ali što se tiče njenog ulaska, mislim da je postavila...Malo je produbila celu temu, ceo njihov život i život nje sa njima. Para vrti gde burgija neće! Dovode se u pitanje one kao žene, jer ako je on ružan debeo, razumeš, šta?! - rekla je MC Aleks, pa je nastavila:

Mislim da je jako manipulativan, razmišljala sam sinoć o Staniji, gledam je i nekako mi je kao da je duboko nesrećna. Verovatno je ta neka pažnja, koju je on pružio njoj, to ju je privuklo. Koliko god bila velika Stanija, ona je duboko u sebi nesrećna. Tako mi deluje!

"Nisu svesne sebe, svog izgleda i pažnje"

U nastavku komentarisanja, MC Aleks je progovorila i o Maji Marinković, s obzirom da se ni ona nije ostvarila još uvek kao majka.

- Ni Maja ni Stanija se nisu ostvarile u drugom smislu, ne gledam ja, žene biraju da li će imati decu ili ne. Maja je bila sa Aleksandrinim mužem, Stanijinim dečkom jednim, drugim, hvataju se za to malo što im neko pruži. Nisu svesne sebe i svog izgleda i svoje harizme, da mogu mnogo više...

Bivša zadrugarka se osvrnula i na aferu Sofije Janićijević sa Danetom (70), kao i na Terzino ponašanje u celokupnoj situaciji.

- Ja sve pratim...Vidi, Sofija je tako namazana jedna žena i poprilično zla! Negde mislim da će ona baš dobro da se "naplati" posle rijalitija, u svakom smislu. Ona će bolje da prođe od sve jedne žene u rijalitiju, posebno je krojena, a ima tim iza sebe, svoju mamu koja je gura i podržava. Mislim da je Sofija sve ovo kreirala pre rijalitija, pripremala je priču oko Daneta pre rijalitija - rekla je MC Aleks, pa je nastavila:

Nije ona planirala, ali ako se sazna, ona je imala priču i za popa i za lopova, naravno, uz pomoć mame...Nešto priznaje, nešto ne priznaje, jer ne zna koliko se napolju zna. Videli smo čak i poljubac sa Danetom! Mislim da će Terza popustiti, malo sada to zbog publike drži na distanci, ali mislim da će pasti na njenu priču. Povukao se zbog publike, jer moralno gledajući nije okej priča ni za nju, ni za njega...

Njeno gostovanje i komentare na aktuelne teme i dešavanja u Eliti pogledajte u videu na početku teksta.

Autor: Nikola Žugić