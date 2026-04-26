Postoji Sofijin i Danetov (70) intimni snimak: Nena Opozicija nastavila raskrinkavanje, evo novih detalja (VIDEO)

Sve karte na sto!

U toku je emisija ''Pitao BiH za druga'', voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda uključili su Nenu Opoziciju kako bi prokomentarisala i ispričala pozadinu priče Sofije Janićijević i Daneta koja trese Belu kuću.

- Što se tiče Daneta, nisam imala veze s mozgodm da taj čovek postoji. Ja sam bila usmerena na Atmira Albu i na te dokaze. Međutim, meni se javio Safet, najbolji Danetov prijatelj. Njih dvoje su bili u otvorenoj vezi. Njabolji komšiluk, njegovi prijatelji su Sofiju upoznali. Sofija je najmanje osam puta bila u kući sa prijateljima. To nije bilo ništa sakriveno zato meni nije jasno da ona ima u mozgu da to može biti sakriveno. Ja imam fotografiju gde je zagrlila Terzu i vidi se prsten. Ona je prevarila samu sebe, sebe je unakazila. Možda je prošlo dve, tri nedelje sa Terzom, neka žena je srela Safeta kako Dane reaguje na sve ovo, Safet zna sve i rekao je:"Ja sada kada bih znao kome šta i kako sve bih dao u javnost i sve ispričao". Ona mu je dala moj profil i on se javio meni - ispričala je Nena.

- Dane se oglasio da je platio kupatilo, tražila je bazen i garažu. O čemu se tu radi, da li ga je Brankica zvala - pitala je Anastasija.

- Brankica je znala. Ona je sa Danetom bila 24h na vezi od kako je Sofija ušla. Da ona svaki dan donosi po hiljadu eura, bundu od par hiljada eura i da ti ne znaš odakle taj novac - rekla je Nena.

- Prošli put si nam slala uplate, a mama je rekla da je to Ai - nadovezala se voditeljka.

- Mama se malo pogubila, izgleda je izgubila beleške - rekla je Nena.

- Videli smo poljubac, koliko se iznerviraš kada sve negira, kako reaguješ - pitala je Anastasija.

- Kao i ti sada. Dane je skontao sve kako je, ne šizi, ali kada je govorila laži o njegovom sinu nigde veze tada on pukne. Safet i ja smo njemu govorili da treba da kaže istinu, ona je njega predstavila kao invalida, nemoćnog, starog, nikakvog. Taj čovek je drag, duhovit, zabavan. Takav idiotizam da se na takav način braniš meni je van svake pameti. Ona je mislila da će i ovog puta proći kao sa Atmirom. Tvrdim da postoji intiman čin Sofije i Daneta. Dane je čovek koji do prošle godine nije imao mreže, ona je mislila da Dane neće ništa uraditi - odgovorila je Nena.

Autor: Teodora Mladenović