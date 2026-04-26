UMELA JE DA MU TRAŽI DVA PUTA NOVAC ZA ISTU STVAR: Nena Opozicija do kože raskrinkala Sofiju, šokirala izjavom da je Dane (70) planirao kupovinu skupocenog automobila i stavio je u TESTAMENT! (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', telefonskim putem uključila se Nena Opozicija, koja je iznela nova saznanja o kontroverznom odnosu Sofije Janićijević i Daneta (70).

Ona je u svom izlaganju otkrila da je on, vođen emocijama, rešio da joj kupi skupoceni auto, ali da tu nije stao, te ju je u jednom trenutku stavio u svoj testament. Nena nije krila šokiranost zbog toga, te je istakla da je želela da ona prekine niz Sofijinih manipulacija i pomogne da se stane na put njenom obmanjivanju starijeg čoveka.

Izašle su prepisle kako je Sofija kukala kako joj majka ima kredit i ostaje bez novca. Šta znaš o odnosu Daneta i njene majke?

- To je bio odnos zet-tašta. On je otplaćivao njen kredit. Sofija je do te mere išla, da izvuče što više novca od njega. Mehanički je taj novac tražila, da je umela da mu traži dva puta novac za istu stvar, pa je umeo da je pita zbog čega to radi, da bi mu ona rekla ''izvini, zaboravila sam na to''.

Da li je istina da je trebalo da joj obezbedi automobil, ali je odustao od toga da je došlo do ovoga sa Terzom?

- Auto je kupljen u Beogradu. Međutim, kada se desilo sve ovo sa Terzom, on je pokuvao to da želi da joj ga pokloni. U pitanju je audi Q8, da.

Šta je njen cilj?

- Njoj nije bilo ni u malom mozgu da bi se on negde oglasio ili pojavio. Ona je imala sebi u glavi da ako bi ga potencijalno doveo da se suoči na to, da bi ga pravila ludim, senilnim dedom. Isticala bi da on to preuveličava, laže.

Neno, rekla si da si videla ekplicitan snimak Sofije i Daneta, da li je ona znala da se snima tokom intimnog čina?

- Postoji snimak gde se snima u krevetu, taj je poslala njemu. Ona je njemu to slala, ali je to opozvala. Mislila je da Dane ništa od toga nije sačuvao. Isto tako, kada je reč o snimku koji postoji na kom su oni. Kada je ona u pripitom stanju rekla možda mi je verenik preminuo i ostavio nasledstvo. Tada je Dane rešio da mi ispriča sve, sve ono što ni njegov najbolji prijatelj Safet nije znao. On mi je pokazao crno na belo čitavu papirologiju, kada je reč o njegovom testamentu. Meni je na umu bilo, šta bi bilo da se nešto desi, a da Sofija deli sutra imovinu sa njegovim sinovima. Ja ne bih mogla s tim da živim, a da ne kažem. Jednom prilikom sam nazvala Safeta, pitala sam ga da li nešto zna o tome, on mi je rekao da to kažem javno. Ja sam Safetu pokazala sve to, da je Dane bio spreman da podeli nasledstvo i da jedan deo da Sofiji. Ja sam videla te poruke njene, poslednjih dana pre nego što je ušla u rijaliti, izbegavala ga je veoma. Ubeđena sam i jednim delom da je Terza bio njen plan ove sezone. Niko me neće uveriti da je ona nešto osećala prema Terzi. Radi iste stvari sa svim muškarcima. Ona je osoba bez grama empatije i emocija, to je jedan robot. Danas sam je čula da je opet pominjala Terzinu ćerku Barbaru i sećam se kada je rekla da je greška jer se dete rodilo, to me je šokiralo.

Kako Dane nije naslutio da Sofija pokušava da mu ''smesti'', da ga prevari, ako je sve tako?

- On je i sam rekao ''Postoji li neko glup kao što smo Asmin i ja?'' On i sam sad priznaje da je bio naivan. Ona je pisala njemu takve poruke, da je mogao da pomisli da je ona iskrena, govorila je da je godine ne zanimaju, da želi da bude voljena i da se uz njega oseća sigurno i voljeno. Sofija proziva Milicu, samo ne znam odakle joj ideja da to govori?! Milica je u mladosti ranoj bila devojka koja je izlazila, možda je promenila partnera nekoliko, ali je živela u stanu od četrdeset i nešto kvadrata, njene stvari sve da se skupe, ne koštaju kao jedna Sofijina bunda, da se razumemo.

Neno, kako Dane reaguje na Terzine komentare i prozivke koje je izgovorio na njegov račun?

- Nije ljut na Terzu, ne zamera mu ništa, on je i sam rekao da razume da Terza sad nije u zavidnoj situaciji.

Neno, tebi se javila Sofijina sestra iz Australije, šta je imala da ti kaže?

- Oni su živeli u Australiji. Sofija joj je pokrala sve haljine. Kad su došli ovde na neko vreme, ona je to iskoristila da je pokrade. Što se familije tiče, to je rasulo pravo. Neka oni govore da im je porodica patrijarhalna, zanima me samo šta znači kad neko to nije.

Autor: S.Z.