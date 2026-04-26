TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS! Asmin ušao u žestok rat sa Bebicom, sukob Anđela i Anite potpuno eskalirao, a evo ko će se boriti večeras za opstanak u Eliti!

Voditeljka Ivana Šopić, sinoć je ušetala u Belu kuću s jasnim razlogom, kako bi učesnici ''Elite'', iskazali svojoje mišljenje u emisiji ''Nominacije'', o ovonedeljnim potrčcima, Nenadu Macanoviću Bebici i Teodori Delić. Naime, ovonedeljni vođa, Marko Janjušević Janjuš postavio je njih dvoje želeći da vidi, da li će doći do ponovnog zbližavanj, što se na kraju i dogodilo. Međutim, njihovo pomirenje izazvalo je oprečne komentare učesnika, koji su i sami istakli će strpljivo čekati svoj red da nominuju, kako bi svoj sud dali o novonastaloj situaciji. Na kraju večeri, kao što i pravila nalažu, učesnici su saznali koga su nominovali Odabrani učesnici, kao i ko je dobio najmanju podršku publike.

Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević, usaglasile su se tokom nominovanja, usled čega su obe došle do identičnog zaključka, da Nenad Macanović Bebica nije sposoban i voljan da živi i funkcioniše bez Teodore Delić. Njih dve iskazali su šokiranost zbog njegovog ponižavanja i konstantnog vrađanja u odnos, gde je odavno ponižen.

Dok je Asmin Durdžić nominovao, došlo je do žučne raspave sa Nenadom Macanovićem Bebicom. On je Macanoviću zamerio jer trči za Teodorom Delić, ali se Macanović trudio da vrati istim intezitetom, te mu je poručio da je on ''pas'' Maje Marinković koji trčkara za njom. Zbog napetosti koja je zavladala među njima, obezbeđenje je odmah reagovalo.

Milena Kačavenda istakla je da Nenad Macanović Bebica nije gori od Teodore Delić, kada je reč o njihovom odnosu. Ona je istakla da je njeno ponašanje znatno gore od njegovog, te ga je okarakterisala kao psihopatsko.

Uroš Stanić aludirao je na to da Nenada Macanovića Bebicu više zanima Teodora Delić od njegove dece.

Tokom ''Nominacija'' došlo je do žestoke verbalne rasprave između Anđela Rankovića i Anite Stanojlović, te je Nenad Macanović Bebica rešio i dolije ulje na vatru.

Na samom kraju večerašnje emisije "Nominacije" voditeljka Ivana Šopić saopštila je da su takmičari izglasali Nenada Macanovića Bebicu i da će on ići u izolaciju i boriti se za svoj opstanak u Beloj kući.

Pored njega takmičari iz kuće odabranih za izbacivanje nominovali su Staniju Dobroijević i Sofiju Janićijević, dok je najmanje SMS glasova imao Sale Luks.

Autor: S.Z.