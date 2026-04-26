ANĐELO JE NJU POŠTEDEO: Zorica Marković došla do saznanja o dešavanjima između Kačavende i Rankovića, pa priznala da je sve o njenoj intimi sa Janjušem prećutala: ZNALA SAM SVE! (VIDEO)

Jezikom seče kao mačem!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Zorica Marković je prokomentarisala odnos Makrka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende.

Je l' si znala da je Kačavenda bila sa Janjušem?

- Znala sam, naravno. Videla sam da je Janjuš pucao na njeno ponašanje. Ja sam samo čekala to, veoma sam čekala. Neka neko kaže da sam namazana, ali to je bio moj stav. Janjuš nije sve ispričao, takođe ni Anđelo. Pojedini ljudi iz Anđelovog okruženja su pričali o tome. Oni su rekli da on ništa nije slagao, to se po kafani pričalo. Rekli su mi da nije sve do kraja rekao, kao i da Janjuš nije otkrio sve što je bilo.

Misliš li da je još nešto bilo između Anđela i Kačavende, osim prepiski i poziva?

- Zamalo je bilo nečeg konkretnog, ali drugih stvari jeste. Anđelo je nju poštedeo, ali Asmin ju je svojim izlaganjem zakucao. Nije lepo to što je Asmin rekao to za dete, nije to lepo i ne mogu da podržim, ali pričam o odnosu sa Anđelom.

Šta kažeš na to što je Asmin izneo o odnosu Milene i pokojnog verenika i da zna tog čoveka?

- Taj lik se bio i pojavio, o tome zna sve Ana Ćurčić. Čovek postoji, to je istina. Ja sam čula da je Kačavenda nestala bila jednom na deset dana, pa je ušla u ''Elitu 7'', pa je rekla da je čovek pokojan. Što mu onda na grob makar otišla nije?!

Kako ti deluju Anita i Luka, ona je ostala u drugom stanju, imaš li mišljenje o tome?

- Meni Anita i Luka ne smetaju. Što da ne, neka se deca prave.

Odnos Teodore i Bebice, imaš li stav o tome?

- Film bih napravila o njima, oni su hit! Ja sam govorila da će Bebica to da doživi, što se i desilo. Teodora je njegov problem, a ne Filip. . Kada je bila izolacija, ona je tu bila iskrena u emocijama u izolaciji.

Autor: S.Z.