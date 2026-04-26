Žao mi je njene majke! Bivša drugarica Teodore Delić šokirana njenim pomirenjem sa Bebicom, dala svoj sud: Našli su se, oni su isti! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Pitao BiH za druga" Slađa Lazić je bila gošća. Ona je ovom prilikom progovorila o ljubavnom trougli Teodore Delić, Nenada Macanovića i Filipa Đukića.

- Ona je zaljubljena u drugog, a ne u Bebonija. On je psihopata! Ja se sećam da je ona jednom kad sam ja izašla pričala Nenadu: "Ja se sa Slađom nikad ne bih pomirila, ja sam takav karakter kad precrtam nkoga", pa gde je njen karakter sad kad kaže da on nju bije i štipa. On je psihopata, ali mi ona nije jasna. Ona je zaštićena unutra, ko joj može šta. Mene čudo ovaj idiot koji pristaje na to da se ona vraća. Idiot! Ko ej tu lud?! Ja njega generalno ne podnosim. Njih dvoje su se našli, nije ni ona ništa bolja. Nula od čoveka i prijatelja. Taj Bebica nju jeste gledao kao malo vode na dlanu, voleo je. Ako ona na sve to onako gleda... Mada ona ne može sama ako se neki veći pritisak na nju stavi.Vidimo kakav karkter ima, nula, jedna obična žvaka. Nit karaktera, nit stava. Gleda ti majka, sekira se kad kažeš da te on štipa. Meni je te žene jako žao iako me toliko pljuvala. Verujem da njoj nije žao. Ona je stvorila film u glavi da Teodora neće ostati živa

