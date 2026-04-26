Ne želim da bude Norin otac: Aneli presekla, sigurna u to da će ćerki promeniti prezime, pa oplela po Asminu i Aniti (VIDEO)

Posle odgledanog prvog priloga u kom je prikazan odnos Stanije, Asmina, Maje i Aneli, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli.

- Bila je i ova nedelja burna i turbulentna nedelja za tebe - pitao je Darko.

- Bila burna kao i sve ostale i meni je čudno da komentarišem sve isto iz nedelje u nedelju - rekla je Aneli.

- Ponovo se produbio tvoj rat sa Asminom, kako je došlo do toga - pitao je Darko.

- Jeste, vidim da ga je pogodilo ono što sam ispričala sa Norom, ali je to neka realnost koja će se, verovatno, dešavati i da će biti nekih posledica. I kada sam to ispričala, to ga je verovatno isprovociralo, ponovo je počeo da blati moje i sve žive...Sve ste čuli, ali to je Asmin, oguglala sam na to. Da sam čula nešto novo imala bih reakciju, ali ovo smo sve čuli - rekla je Aneli.

- Izašla si iz emisije, plakala si u sobi, šta te je ovde sada konkretno toliko izulo iz cipela - pitao je Darko.

- Pa to što se ponovo vratio na sve to. Ja izbegavam da se moja porodica provlači, jer mene boli kada moram. Onda slušam druge komentare, kao: "kakva ste vi porodica, Grofica ti je radila ovo, sestra ti je...", vraćaju se na onu situaciju sa Neriom. Ja oguglam, ali naravno da me svaki put zaboli, ne mogu da ostanem imuna. Kada je pričao, počela sam se smejati, a onda me iz tog smeha prebaci na bes. Naravno, svaki put me to povredi - ispričala je Aneli.

- Poludela si kada si slušala koliko empatije ima prema maloj Maji koja je rasla bez majke, a nema empatije prema svom detetu - pitao je Darko.

- To nije istina Darko, da je hteo, mogao je. Grofica je bila ta koja se njemu javljala i kada nam je došla policija na vrata i kada je neko prijavio da je Nora prešla granicu ilegalno u Dubrovnik. Došla je policija i onda je Sita rekla Asminu za to, oni su se čuli tada, onda je on zvao mamu, pa je par dana zvao mamu zaredom...Mama mu se normalno javljala, tu je, ne blokira ga. Ona će dopustiti to, takva je, ali i ona njemu svašta izgovori jer vidi kako se on njoj obraća. Mogao si da prijaviš da ti ne damo dete, pa bi policija zbog toga došla, a to nikada nije bio slučaj. Samo se prijavljivalo kada Nora i je pređemo granicu i otputujemo. Eto, to je što se tiče empatije, pronalazi je za Maju, a ne za Noru...Ne da me podseća nego je ono suludo kako je hrani, pa se predstavlja da neko njemu ne da dete! Trebao si da budeš pravi otac, svoje dete bi i dan-danas, da se nisi pretvorio u monstruma, dečica se tako hrane. Imaš i tog sina, Samuela, dečaka tog. On mene ne zanima da bude otac Norin, ja samo komentarišem ono što on komentariše, a ovamo se predstavlja da želi da bude dobar otac, potencira - rekla je Aneli.

- Da li ti je učešće u Eliti pomoglo ovih meseci da poslažeš sve kada je u pitanju Asminovo očinstvo?! Ti si ranije govorila da želiš da bude prisutan i ima svoju ulogu, a sada, ako dobro shvatam, ne želiš - pitao je Darko.

- Da, posložila sam, shvatila sam da je nečovek. Od početka...Idemo od gaženja moje porodice, mene, vređanje, pa idemo na DNK, pa je stao s tim, pa je ponovo počeo, pa onda navlačenje, poniženje, pa onda veza s Majom. Pomogao mi je da se ne potrudim da se vidi sa Norom, ja kada izađem odavde, nikada ga neću pozvati za to, sama ću uraditi to i promeniću detetu dokumenta. Videću za prezime, nije mi to sada o glavu, ja bih najviše volela! Ne želim da joj promenim prezime bez njegove saglasnosti, da promenim na kvarno. Volela bih da se jedan dan desi to da postoji mogućnost da se dogovorimo da dete promeni prezime, da ne bi mogao da zloupotrebi. Kada bi sklopili dogovor da je viđa, to je kada ne ide u školu i kada su praznici. Tada bi bio moj uslov jedino kada razmišljam ovako, da bih morala da joj promenim prezime...Mene je strah! Strah me je da mi on ne kaže: "ne može dete". Želim da izvadim te papire za doktora i lekarski - rekla je Ahmićeva.

- Kako ti se čini odnos Maje i Asmina, rekla si da su ti prljavi i štrokavi - pitao je Darko.

- Jeste, i sinoć, ona kosa, čuperci, nikakva, nesređena, nije to ona Maja koja se sređivala. Sada prolazim, Teodora mi govori: "si gledala popodnevnu akciju", kako ima se*s ako je dobila?! Njemu to ne predstavlja problem, verovatno ni njoj...Oni su mi dva prljavca, ponašaju se kao nekada Teodora i Bebica kada su se onako ponašali u svoje vreme. Kada ih pogledam, onako zapušteni, on u papučama, ona čupava. Iz kreveta idu da puše, pa se vraćaju da puše...On nije bio takav da lupi šakom o sto i da čupa, to mi je bilo presmešno, pričao je balalajke. Nikada ga nisam kod kuće ponižavala i govorila mu takve uvrede da bih tako nešto videla. Ja sam bila ta koja je spremala doručak, ručak i večeru, on je samo roštiljao i grilovao. Dogovarali smo se, u Austriji jeste život takav, sve je po PS-u. On je meni gori od Bebice, veruj mi, deset puta je gori od Bebice, sem što se Bebica nikada nije predstavljao kao alfa mužjak, pa to sada izgleda još gore. Oboje su mi dva odrona i ološa - rekla je Aneli.

- Šta misliš, kako Mevlida i Mustafa gledaju na snajku - pitao je Darko.

- Mislim da su zgroženi, ne znam da li je pljuju, verujem da da, ali najgore je njegovom bratu. Mevlidi nije svejedno kao majci da gleda kako neko ponižava njeno dete, ali sam je kriv za sve to - rekla je Ahmićeva.

- Pukla je tikva između Anite, Stanije i Luke, kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Tu nikada nije ni bilo ljubavi, namazani su, ispitali su je uzeli informacije i komentarisali su, stajali su na njenu stranu zbog mržnje prema meni, Stanija im je došla kao kec na desetku. To im je sve išlo u korist, taj hotel i to, nikada dobro mišljenje ni Stanija ni Luka nisu imali o Staniji, samo se sada pokazalo i eksplodiralo je. Kada igra rulet, ona gleda u Anđela, znaš ti koliko tu momenata ima i pogleda. Ja njih ne komentarišem, ne zanimaju me, imaju svoju bebu, neka sve bude u redu, a na njima je kako će se budućnost odvijati - rekla je Aneli.

- Kako se odvija tvoj odnos sa Fićkom - pitao je Darko.

- Nismo pričali dva dana. Onda smo na garnituri pričali kada smo seli, postao je nervozan - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić