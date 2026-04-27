Nije ni on baš čist, a mene blati: Sofiji pukao film i javno zapretila Danetu (70), poslala mu poslednje upozorenje iz Elite! (VIDEO)

Sofija Janićijević porazgovarala je sa Stanijom Dobrojević o Danetu (70) kada mu je javno zapretila i dala mu do znanja da bi trebao da prestane da priča o njoj i raskrinkava je.

- Mene su celu Elitu 8 napadali, a Terza se oprao i lagano prošao. Milica mene mrzi iz dna duše, stalno me pljuje - rekla je Sofija.

- Je l' samo tebe ili sve žene? - upitala je Stanija.

- Samo mene, ne podnosi me - rekla je Sofija.

- Pokušavam da povežem šta je Daneta isfrustriralo tačno - rekla je Stanija.

- Čovek je lud, nije ni čudo šta mu se sve desilo. Nije normalan, baca ljagu na mene pritom toliko oglašavanje i sve dok nije ni naš državljanin. Završiće se i ova Elita i onda ćemo sve videti, ne traje ovo ništa večno - rekla je Sofija.

- Ma ja ništa sa fanaticima ne volim, to mi je užas. Ja imam veliku podršku i grupe, ali poklone i to nikad ne - rekla je Stanija.

- Ti ne znaš koliko je Dane meni poslao paketa - rekla je Sofija.

- Koliko si ti dugo znala Daneta? - upitala je Stanija.

- Dva meseca, on je bio meni podrška i slao poklone kao i sada. On je po mom izlasku iz Elite 8 mene kontaktirao da vidi da li sam dobila sve što mi je kupio. Ja sam mu se zahvalila i izabrala kombinaciju za Narod pita koju je on želeo silno da mi kupi. Meni je Dane kupio cveće i poslao u Narod pita, a Nena opozicija je pričala da ja sama sebi kupujem - rekla je Sofija.

- Na kraju se spojila s njim da ima uvid u sve što dobijaš. Nije mi jasno kakav je to spoj Nene opozicije i njega - rekla je Stanija.

- On baš nije čist, nisu tu čista posla to moram da kažem kad već hoće mene da oblati. On je meni dao adresu Nene opozicije, ona je psihić koja se zavoza za nekog učesnika. Ne znam do kad će Nena da laže, pa da kažem njenu adresu javno jer ja ipak imam veću moć odavde - rekla je Sofija.

