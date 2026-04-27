Narokala 200 grama hijalurona, a ćale joj nema četvorku: Kačavenda nablatila Sofiju i njene roditelje kao nikada, pa raskrinkala Vanju: Plakala je, rekla mi je da mora da se ISELI jer NEMA PARA (VIDEO)

Žestoko, kao i uvek!

Posle odgledanog priloga u kom su prikazane svađe Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Kačavendom.

- Desio se epski sukob tebe i Sofije, načelo se na pitanjima novinara, ali se sve kulminiralo kod tebe u radio emisiji. Kakvo je tvoje mišljenje o njoj sada - pitao je Darko.

- Mi nismo bile drugarice, mi smo bile dobre, ja sam nju branila. Napolju smo se dva puta videle, i jednom zajedno sa Dačom pre nego što smo gostovali u "Narod pita", jer je ona bila zauzeta. Vidim sada i zašto...Od početka sezone mi je bila nejasna, gomilu stvari sam prećutala. Mi smo se čule više puta, Terza nije bio tema razgovora, dođosmo do Terze i veze i do tog nekog čoveka. Ovo je smehotres. Kada se pojavilo prvo pitanje, ja sam je pitala šta se dešava, ona kaže: "ma budala neka, deda, fan", ma koji si ti ku*ac Dženifer Lopez?! Ona je ološkinja i smećarka, ne kažem da je emisija "Izvedi me" bila strašna, htela je da bude poznata, to joj je cilj pošto-poto. Sada imam pravo da sumnjam da se nakačila na Terzu, namestila je ono za Karića napolju, kao neka osvetnica. Dača mi provuče juče da je taj doca trebao da bude učesnik, da je trebala da ima priču sa njim, jer mu se usr*la u život...Carica ovde dolazi da napravi lažnu priču, kakva god bila i kada sam slagala u glavi, pijana kada je govorila sve ono Terzi, to je i mislila. Da se vratim na januar, sada pričaju da pravdam Milicu i Nenu Opoziciju, ako je Milica u januaru rekla: "pozdravi verenika", ko zna koliko je bila isfrustrirana kada je priča tu od novembra?! Rekla je Dači jutros u veceu da je bila zblanuta da sam joj izvređala mamu i tatu...Kupuje ti gaće i transportne kutije neki fan koji ima ili nema pi*u. Kaže da joj pakuje Nena Opozicija, ko si ti da bi se ona samo s tobom bavila?! Ovde mi prodaje mu*a za bubrege! Caki nema četvorku, ćale priča da mu kupim vinjak na pumpi. M*š bre pi*ka vam materina - rekla je Kačavenda.

- A majka - pitao je Darko.

- Mama...Sada mi je jasno što nije došla za Novu godinu. Dva kreveta od mene spavaju, idem do toaleta, oni usred se*sa. Ako je istina da postoje fotografije, pa kao bile su na nekoj proslavi, svratile na pumpu. Ona meni objašnjava da nije kuća, nije vikendica, pa mi objašnjava da je bila tu, ali da se nije slikala - rekla je Milena.

- Gledaoci su pratili tebe dok je ona pričala o Danetu i videle su se tvoje reakcije - rekao je Darko.

- Ja danima ćutim, čekam. Hajde što je ona Sofija demant, ovo vidiš da nemaš gde. Ja bih spontano ustala i rekla: "jesam, evo pucajte, zaj*bala sam dedu invalida"...Nije prvi put da čujem od ljudi, tačnije žena, i Jakšićka kaže da je iz jedne tradicionalne i patrijarhalne porodice, ne znam kako s maramama nisu ovde došle?! Pradede im se i danas pitaju kada i šta rade, one su sve sledbenice...Kur*vela do kur*vele, sve će tate da nas prebiju, priznaj kanto da ti je mama dizala "western". Osim što je narokala 200 grama hijalurona u usta, mora da se nauči nešto osim da si iz tradicionalne porodice, a pokidala je kada je rekla: "šta je debili?", sada smo mi debili što se njoj može da uradi dedu. Ako imam fana Peru Perića, pita me šta radim, ja kažem: "sedim u vikendici, razmišljam gde ću bazen", pa mi on kaže da slikam, ja slikam i onda taj Pera ima nekoga...Sve ću da ih gazim - rekla je Kačavenda.

- Kako komentarišeš to što Sofija ide po kući i priča o Srđanu Kačavendi i govori: "Je l' vi znate kako izgleda njen bivši muž?! Ako znate, jasno vam je da ne može da priča o fizičkom izgledu", a priča i da je tebe rođeni sin Lazar blatio i pričao da si ti loša majka, da nemaš sluha da ga čuješ njegove potrebe, muke i probleme, da si non-stop na telefonu i da nisi posvećena deci - pitao je Darko.

- Srđan Kačavenda, žao mi je što ne mogu da znaju kako izgleda, jer se odselio. Ne sećam se da je invalid i da ima aparat, godinu dana je stariji od mene, može da bude samo bolji frajer u tim godinama...Je*iga, bar nisu sa mamom podizali "western" od frajera i je*ača, nisu doživeli da mami kupuju gaće strejndžeri. Oni znaju da sam ovde zbog njih, ne kupujem ja "Hermes" tašne. Jede go*na, ona je blam živi, nisam očekivala bolje od toga da me ogovara i to na taj način. Glavna tema života im je Srđan, a onda sutra kažu da im ja pretim Srđanom - rekla je Kačavenda.

- Pričala je da si itekako uzimala te poklone koje je Bajo slao Sandri, pa se nisi bunila kada je Sandra uzimala franke da plaća te vaše račune, pa si ti sama pričala o Sandri i znatno starijim pevačem s kojim je bila - rekao je Darko.

- Ja sam se ogrešila o Sandru. Ona je govorila o tome, ja sam to Sandri prenela odmah. Sandra je jedna teška gospođetina, ne znam kakva je situacija napolju. Taj račun koji smo platili, delile smo sve četiri. Nikada nije dobila Sandra poklon da ja to znam, pa sam prisvojila. Ona bi možda volela da Bajo njoj nešto pošalje, ali nije ona taj kalibar, ali njoj može da pošalje deda pred smrt...Uplašena je za maminu smrt, ej alo?! Lupeta devojka, baljezga, ja ću nju unakaziti za sve ono što je bila go*no, smeće...Ti na kraju emisije meni prebacuješ to, a to nije tema. Prvo, nisu tema moja deca, moja deca nisu ni maloumna ni maloletna, pričam o tebi i tvojoj majci. Da li te je majka pitala ko šalje pare, da li te je otac to pitao?! Otkud za koincidencija da kada ste pošli na neko tamo slavlje, da se ovaj baš tu pojavi?! - rekla je Milena.

- Šta ćemo sa Vanjom Živić?! Rekla si joj da ne zaslužuje da nema decu, tako nešto - pitao je Darko.

- Zna se da Vanja ne želi da se uda i da ima decu. Jeste, težak ološ, tako se ispostavilo - rekla je Kačavenda.

- Iz koje životne situacije si je vadila - pitao je Darko.

- Ona je mene pozvala, došla je do mog novog broja, čule smo se, rasplakala se. Sela sam u taksi, sela sam na kraj sela, provele smo tu sate i sate. Ispričala mi je da je dečko prevario, da je sa nekom drugom ženom, da nema posao i da je operisana, da je pozajmila novac da bi uradila te operacije, da ne zna odakle da počne, da mora da se iseli. Krenulo je od selidbe, preko kupovine garderobe, pa preko novca...Sve sam uradila ljudski i od srca, mnogo nekih stvari, a doživela sam ono što jesam i glavna je zamerka da sam rekla da sam pozajmila pare. Tačno znam ko je rekao, jer niko nije pogodio cifru! Zvala sam hirurga da joj platim da izvade to sr*nje...I ona je ovde gmizala, 62 puta je išla du*e da vadi, konačno je smanjila to i sada priča da ona ne zna, ali je čula da se ja dr*giram. Deca me se odrekla, muž, drugarica me ne voli - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić