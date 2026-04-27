Nije bila vredna, Dane, uspeo si, vraćam ti verenicu: Terza se pokajao za sve sa Sofijom, otkrio šta mu je Milica rekla u crkvi, pa priznao: Ovo je sve smišljeno (VIDEO)

Biće haos!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazana kompilacija dešavanja između Sofije i Terze otkako su isplivali dokazi o njenoj aferi sa Danetom (70), voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Terzom.

- Imali smo novi razgovor Sofija i ja u petak, potom radio, da li su te neki njeni odgovori ponovo naveli na razmišljanje - pitao je Darko.

- Zaključak je donet u glavi, ja sam s njom raskrstio, to je kraj! Nit kuvam, nit peglam, ne jede puno, ima svoju neku hranu, to što odem u prodavnicu da joj kupim, nema niko da joj odnese kafu i hranu, ali ću joj večeras reći da moramo...Nemamo šta da delimo, svakako spavam u pabu. Došli smo do saznanja da je bila u šupi, kuća, pomoćni objekat, pa nekada bude vikendica. Ja mislim da ona sve ovo svesno radi, da ona namerno šalta priču da kao ne zna, kada je ona meni rekla: "svaka loša reklama je dobra reklama", njoj je bitno da se priča i da se piše. Njoj su prioritet pare, putovanja, skupoceni automobil, ona nema stres! Ja imam veći stres, klasično me je vukla za nos...Kada smo plakali, ona je rekla: "on je prvi na tapeti", kao da mi se osveti. Rekla mi je pre dve nedelje u krevetu: "vidim da si hladan, ako nećeš, skloni se od mene", ja sam uvek iskren bio, vratile su mi se emocije, gledao sam je kao boginju. Kada vraćam film, ona kao da je to spremala negde - rekao je Terza.

- Da li onda mari to kroz šta prolaze njeni roditelji - pitao je Darko.

- A šta prolaze?! I ta njena majka se slikala i ona primala pare na "western", kako da ne?! Klasično muženje čoveka, usr*li ga. Majka joj je znala te stvari, sto odsto, oca izuzimam iz ove priče. Ona više s majkom provodi vremena, nego s ocem! Ja nisam čuo da ima i otac na tim slikama, više majka...Ova priča je dogovrena, nju ne zanima ništa osim popularnosti - rekla je Sofija.

- Ti meni kažeš da je njoj top, da joj nije teško, a onda ona tebe izvede na zidić i ona pokušava da zaplače i viče da joj je teško - pitao je Darko.

- Lažne suze, to radi da narod čuje napolju, a ja još veći majmun! Sada je bila i u Makedoniji, a lagala me je. Sve što je Milica pričala, dođe sada na to - rekao je Terza.

- Kada se vratimo u prošlu sezonu, da li je Sofija bila devojka koja je bila vredna onog tvog čina - pitao je Darko.

- Iskreno, nije bila vredna! Ako je ona imala želudac da piše ovom čoveku da je mužić, da ga muze, ona je na sve spremna. Ona je lagodno ušla sa mnom u odnos, niti je razmišljala kakvu to težinu nosi. Ako je to mogla, što ne bi dedu ovog muzla?! - rekao je Terzić.

- Šta je tebi Milica rekla u crkvi za tu priču - pitao je Darko.

- Reci onoj tvojoj ku*vi gde joj je verenik Dane, to je bilo 10. januara, mi smo 24. decembra ozvaničili vezu, ako kontam, to je krenulo i ranije zbog kačketa, Milan i tako dalje - rekao je Terza.

- Koje su šanse da tebe savladaju emocije, empatija i ta žal?! - pitao je Darko.

- Ja sam ove sezone pokazao da imam stav, nisam prošle godine imao stav, manipulisali su me, u tim trenucima bih ostao sa njom. Luka kada se vratio: "jao šta ima o njoj, šta ćeš s njom?", pa mi ovaj drugi kaže: "budi, lep ste par"...Nisam nikoga ovde branio, skakao za druge ljude, sada mi je ravna linija što se tiče ljubavnog odnosa, znaš kojom brzinom se hladim od nje. Znaš ono kada ti se nešto zgadi, mora da se zgadi, blam je - rekao je Terza.

- Je l' bi se obratio Danetu - pitao je Darko.

- Dane uspeo si, vraćam ti verenicu (smeh). Da sam znao da je njegova verenica i da su bili u odnosu, ne bi me zanimalo u životu - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić