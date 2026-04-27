Aneli postala nova Harli Kvin! Mina otkrila da je videla POLJUBAC Đukića i Aneli, pa urnisala Sofiju: Nema mimiku, kakva je ona bre vernica?! (VIDEO)

Opa, novo otkriće!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazana svađa i prekid prijateljstva Milene Kačavende i Sofije Janićijević, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Minom Vrbaški.

- Juče si imala burni dan, dan je obeležilo tvoje i Sofijino gostovanje na radiju, šta se sve zbilo - pitao je Darko.

- Pukla sam i ja juče...Pogodilo me je to što se ljudi bahate, pogotovo ona, priča o ciframa. Boli me to što na taj način omalovažava druge devojke, kako ja nemam šta da nosim, kako ja uzimam od Milene, kako je njoj Milena rekla kako ja njoj uzimam stvari bez pitanja. Znam da mi je takva situacija, rođendan mi je bio organizovan u ponoć, stigli su samo pokloni. Bude mi krivo i teško, neko sa takvim bezobraznim stavom, umislila je da je neka zvezda, da ona ima sve, a da ja nemam. Ja imam kada sam napolju, da moja majka radi, ona bi meni doprinela. Pogađa me to što je neko toliki folirant. Ona se diči čovekom od 68 godina koji joj kupuje stvari i sve ostalo. Da, ona je jedna ku*va u duši, bez emocija, koja je spremna da sa svojom majkom obrlati nekog čoveka. Ona nas sve vređa ovde da bi sebe uzdigla - rekla je Mina.

- Kakva je to osoba - pitao je Darko.

- To je osoba koja nema emocije ni prema kome, osim prema sebi. Ona misli za sebe da je ona jedna, jedina i neuništiva, da je takva, ona je promenila svoj lični opis. Ja kada sam kačila njene slike sa šipke, ona ne liči na sebe! Nikada ne govorim za sebe da sam dobar čovek, ali smatram da jesam u odnosu na Sofiju. Koja vernica, kakva patrijarhalna porodica?! Da jeste, ne bi ovde završila i ne bi sebi dozvolila da je preljubnica i da je neki deda Dane, koji je u invalidskim kolicima, napravila da je sakat, a čujemo da je zdrav...Ne dopada mi se njen stav, njeno ponašanje, pokazala je da nije nikakav prijatelj, pa čak ni Dači, a ni Mileni. Ona je sebi dala za pravo da ona na njega nabedi sve to, ne znam u kom ona svetu živi?! Kada sam prvu nedelju došla i kada su se pomirili, ja sam tebi rekla da ima plan. Ona ima plan sa svojom majkom da unište Terzu. Nije znala da će toliko daleko da ode i da izađe - rekla je Mina.

- Je l' misliš da će Terza ostati dosledan odluci da se ne pomiri sa Sofijom - pitao je Darko.

- Ne. On jeste povodljiv, vidim da on danas uzima njenu posteljinu, pere, sprema joj da jede, meni to nije normalno, ali je očigledno u ovom odnosu on sto puta iskreniji nego ona. On je sebi negde život uništio zbog takve osobe - rekla je Mina.

- Šta se dešava sa Aneli i Filipom - pitao je Darko.

- Ceo dan se valjaju po krevetu, hvataju, maze se. Ja ulazim, gledam, ona mi govori sve vreme da ćutim. Bilo je 17:40, pao je poljubac, ljubili su se tu. Ustala sam da gazim Viktora, stavila ruku, krenuli oni da se smeju, ja kažem: "mora neko da nadgleda, kada Dača spava, mi tako na smenu", ustao je ushićen, istrčali su iz sobe. Kad, vraća se sa intervjua, ona se smeje. Ja kažem: "da, da, šta je Harli", ona meni priča: "ćuti, ćuti, nemoj ništa da pričaš", ja kažem: "to puno košta", kaže ona posle minut: "biću tu uvek šta god ti treba"...To njih dvoje mi je katastrofalno, ustaje i pravi žrtvu, a ruka joj je danas bila ispod njegovog šorca. Zatreskala se, ali je meni tu Filip jasan. Đukić je na samom početku rijalitija, kako je bila beton liga, pa je došla Maja i ta treća, Aneli kao prva tema - rekla je Mina.

- Da li su u pravu ukućani koji kažu da je Anita izgorela zbog Stanije i Anđela i kako komentarišeš raspad družine Stanija, Luka i Anita - pitao je Darko.

- Ispada kada pogledam, Anita šta god da je u kući rekla, svi su skočili na nju. Luka je taj koji budi gnev u ljudima, najlakše na nju i njega upale. Lažno je bilo druženje Anite i nje, Luki je drago da bi se njegova priča izdigla, da se priča o tome...Mislim da tu nema nikakve ljubomore, za mene i iz mog ugla, samo je tako nepromišljeno rekla tako - rekla je Vrbaški.

Autor: Nikola Žugić