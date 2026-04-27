Bilo je jako zanimljivo.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Izbacivanje", a pre samog izbacivanja voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa mnogim učesnicima u Šiša baru. Prva je na razgovor sa Darkom došla Aneli Ahmić.

- Bila je i ova nedelja burna i turbulentna nedelja za tebe - pitao je Darko.

- Bila burna kao i sve ostale i meni je čudno da komentarišem sve isto iz nedelje u nedelju - rekla je Aneli.

- Ponovo se produbio tvoj rat sa Asminom, kako je došlo do toga - pitao je Darko.

- Jeste, vidim da ga je pogodilo ono što sam ispričala sa Norom, ali je to neka realnost koja će se, verovatno, dešavati i da će biti nekih posledica. I kada sam to ispričala, to ga je verovatno isprovociralo, ponovo je počeo da blati moje i sve žive...Sve ste čuli, ali to je Asmin, oguglala sam na to. Da sam čula nešto novo imala bih reakciju, ali ovo smo sve čuli - rekla je Aneli.

- Izašla si iz emisije, plakala si u sobi, šta te je ovde sada konkretno toliko izulo iz cipela - pitao je Darko.

- Pa to što se ponovo vratio na sve to. Ja izbegavam da se moja porodica provlači, jer mene boli kada moram. Onda slušam druge komentare, kao: "kakva ste vi porodica, Grofica ti je radila ovo, sestra ti je...", vraćaju se na onu situaciju sa Neriom. Ja oguglam, ali naravno da me svaki put zaboli, ne mogu da ostanem imuna. Kada je pričao, počela sam se smejati, a onda me iz tog smeha prebaci na bes. Naravno, svaki put me to povredi - ispričala je Aneli.

- Poludela si kada si slušala koliko empatije ima prema maloj Maji koja je rasla bez majke, a nema empatije prema svom detetu - pitao je Darko.

- To nije istina Darko, da je hteo, mogao je. Grofica je bila ta koja se njemu javljala i kada nam je došla policija na vrata i kada je neko prijavio da je Nora prešla granicu ilegalno u Dubrovnik. Došla je policija i onda je Sita rekla Asminu za to, oni su se čuli tada, onda je on zvao mamu, pa je par dana zvao mamu zaredom...Mama mu se normalno javljala, tu je, ne blokira ga. Ona će dopustiti to, takva je, ali i ona njemu svašta izgovori jer vidi kako se on njoj obraća. Mogao si da prijaviš da ti ne damo dete, pa bi policija zbog toga došla, a to nikada nije bio slučaj. Samo se prijavljivalo kada Nora i je pređemo granicu i otputujemo. Eto, to je što se tiče empatije, pronalazi je za Maju, a ne za Noru...Ne da me podseća nego je ono suludo kako je hrani, pa se predstavlja da neko njemu ne da dete! Trebao si da budeš pravi otac, svoje dete bi i dan-danas, da se nisi pretvorio u monstruma, dečica se tako hrane. Imaš i tog sina, Samuela, dečaka tog. On mene ne zanima da bude otac Norin, ja samo komentarišem ono što on komentariše, a ovamo se predstavlja da želi da bude dobar otac, potencira - rekla je Aneli.

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića tokom ove nedelje, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Majom.

- Poslednja dva tri dana, tvoja i Asminova veza je kakva - pitao je Darko.

- Kataklizma! Nije poslednja dva, poslednjih sedam dana. Veza nam je primer omladini kako ne treba, boleština čista! Od ljubavi, do uvreda, poniženja, nasrtaja. Neosporno je da sam ljubomorna i posesivna, veoma. Danas smo, recimo, lepo funkcionisali. Ja sam ubeđena u to da on nekada ima potrebu da me namerno isprovocira. Čovek može da provali gde će da me upali, ako ti kažem da nešto ne treba da radiš, a ti uradiš, onda postajem najgora! Počinjem da uhodim i vređam, idem do iznemoglosti. Ponizim njega, ali ponizim i sebe. Između nas je jaka strast i postoji velika privlačnost, ali ako ti kažem da ne spominješ bivše i ono za Rajsko ostrvo...Da li je tačno kao što je rekao da je hteo da me povredi sa tim?! Zna on da mene psovka ne dotiče, navikla sam ovde na sve i svašta. Da ti meni kažeš za hotel, Rajsko ostrvo i svadbu, ti si to imao u sebi, otkud ta misao da odjednom to izgovoriš?! Stanija je sela pored, on sedi malo dalje od mene, on je u ogledalu nju video, sam mi je rekao, reč mu nisam posle toga rekla - rekla je Maja.

- Si svesna šta ste vi jedno drugom izgovorili juče?! Rekao ti je da ti je vagina kao čizma, kao zimska papuča, ti si njemu pominjala veličinu polnog organa - pitao je Darko.

- Nismo imali se*s, više se mi mazimo, imali smo više preko garderobe. Nemam poverenje iskreno i nećemo imati se*s! Ja kada sam to pričala, ja ponizim njega, ali ja ponizim i sebe jer sam ja sa takvim čovekom u vezi. Podhitno mora da se unormali situacija, ali znaš šta, oboje smo temperamentni i može da eskalira u svakom trenutku...Može Aneli da kaže šta hoće, ona je njemu širila noge u hotelu, monstrumu kako kaže. Porodice maksimalno unakažene od njih dvoje. Njoj smeta svaki detalj, kada me briše, hrani i ostalo... - rekla je Marinkovićeva.

- Jako je ružno i teško kada si u prijateljstvu ili kolegu na poslu kom ne veruješ, a ne partnera kom daješ svoje telo, a ne veruješ mu - rekao je Darko.

- On to meni stvarno nije uradio...Ja sam jako istraumirana oko prošlosti sa Janjušem, to je druga stvar, stvarno to ne radi. Ovi bolesnici što gledaju naš odnos, svingeri, neka gledaju svoje odnose...Aneli to boli, najveća prljavuša je ona, kako izgleda, kako se ponaša i na šta liči. Čuli smo da je svingerka, imala je ona gore se*sualne odnose, samo ja nisam tip koji će da zagleda u druge krevete - rekla je Marinkovićeva.

Sledeći je u Šiša bar došao Asmin Durdžić.

- Baš romantično ste razgovarali juče kada ti je govorila da imaš mali polni organ, a ti njoj da ima vaginu kao zimsku čizmu - pitao je Darko.

- Baš je ružno i blamantno, stvarno me je sramota od moje i njene porodice. I njoj sam juče rekao: "je l' te je sramota od tvog ponašanja", ali eto...Iskreno, ne vidim grešku u svom ponašanju prema njoj. Biću iskren, ona je bolesno ljubomorna devojka, ne mogu da kažem da je ljubomorna na jednu devojku, nego na sve devojke u kući. Ne podnosi to da sam sam u kupatilu sa nekom devojkom - rekao je Asmin.

- Je l' misliš da ćeš uspeti sa njom da izađeš na kraj - pitao je Darko.

- Ja volim na neki način ljubomorne devojke, ako mi ne ljubomoriše, ja sam katastrofa! Ne znam gde su ovde granice, Maja je devojka koja ništa živo ne radi i sve mi živo prijavi. Danas se presvlačila, ušao je Filip Đukić, pa je odmah izašao, ona mi je to prijavila...Imam Staniju, Aneli, pet-šest devojaka sa kojima sa povezan - rekao je Asmin.

- Je l' Maja devojka sa kojom možeš da zamisliš porodicu, miran skladan život - pitao je Darko.

- Ne gledam Maju kao avanturu, nemam u glavi da nekoj drugoj pravim dete, niti sam tip da pravim svadbe i da se ženim. Ne gledam je kao kombinaciju, ali nikada nisam planirao - rekao je Durdžić.

- Maja je zaključala ribicu, je l' ozbiljna u tome - pitao je Darko.

- Ma nije ozbiljna, kaže to u afektu. Da sam bio sa Stanijom ne bi bila zaključana ili bih raskinuo. Moji znaju da na mene ne mogu da utiču što se tiče Maje, ja kada bih je odveo da je upoznam, moja mama nikada ne bi pokazala da je ne podnosi - rekao je Asmin.

- Kako gledaš na to što je pukla tikva između Anite i Stanije - pitao je Darko.

- Ja sam to rekao prva tri dana kada je ušla Stanija. Misliš li da Stanija voli Tašu?! Ja ću tek da pričam šta je pričala za Tašu, kakva Taša, plaćaju je da im vodi Instagram. Anita ne podnosi Staniju, Stanija ne podnosi Anitu - rekao je Durdžić.

Naredni je na razgovor sa Darkom stigao Anđelo Ranković.

- Šta se to dešava sa tobom, Anitom, Lukom i Stanijom - pitao je Darko.

- Nema šta, realno je to da su i drugi ljudi i ukućani primetili neke stvari. Što se tiče Anite da je imala neke reakcije na druženje mene i Stanije. Ja sam rekao, ja ne moram da primetim to, ja znam da je to tako. Toliko mi se gadi ta osoba, gledam da je izbegnem totalno. Ona je sujetna, iskompleksirana, jedu je zloba i sujeta, pogotovo kada sam ja u pitanju jer želi da predstavi da je dobra sa Stanijom. Možeš da zamisliš, Luka i Anita tu oko Stanije?! Prvo, znam da mi je ljubomorisala na nju u sedmici i da nije imala lepo mišljenje o njoj, samo su je prihvatili zbog njene svađe sa Aneli. Ona nije očekivala da će neko da uđe, pogotovo Stanija koja je dobra sa njenom PR Tamarom, a da ona ima lepo mišljenje o meni. Anita iskaže netrpeljivost čim je neko ne hvali i ne povlađuje, Stanija je ostavila prostor da je možda Anita sujetna, Anita i Luka su je odmah nagazili, zamisli šta bi bilo da je direktno rekla - rekao je Anđelo.

- Čuo si na radiju šta se desilo - rekao je Darko.

- Ja sam sve to rekao kada je bilo, ja sam Staniji rekao: "videćeš". Nisam ja taj koji će da priča unapred, da drugima otvara oči, a uvek sam vam govorio, koja god reč da Aniti zasmeta da nije najbolja, naj, naj, dobiće povratnu kao sada Stanija. Luka kao Luka, iskompleksiran. Kompleks vuče od Aneli, od Anite i generalno od mene kao muškarca, jer je slušao kako sam se ja ponašao u vezama, a on se ponaša totalno drugačije, tako da vuče komplekse, pa ga Anita dodatno potpali. Da nije Stanija ovako mirna i to, zamislite da je drugačiji tip, da je žustrija, da je vulgarnija, bezobraznija i da Luka nagazi Staniju i sada ta ili neka druga, vrati Aniti, bilo bi da napada trudnicu. Svaki sukob su oni inicirali, oni su inicijatori sa Jovanom advokaticom. Luka i Anita je stalno provociraju. Osim što je Anita sujetna na to što bi me neko pohvalio, sujetna je i na moj odnos sa Stanijom. Bila je u pravu kada je pitala Luku: "šta si se uplašio", nekao prvo mesto, nego kada ih nema nigde, kao da hoće da budu negde u priču - rekao je Ranković.

Stanija Dobrojević razgovarala je sa Sofijom Janićijević o Asminu Durdžiću, kada je Sofija iskoristila priliku da se opere za svoju prošlost, ali je u jednom trenutku i priznala da je bila sa Atmirom Alibom odnosno dobavljačem nameštaja, kako ga naziva.

- Ja nisam znala o njemu ništa, on je za mene bio gospodin i uvek sam ulepšavala sliku od njega. Nisam mogla da ga opravdam njegove pljuvačine po Instagramu i tako dalje, ali eto vidiš kako je hteo da se dočepa imena i onda me na kraju gazi - rekla je Stanija.

- Stanija, prirodno je da muškarac sve ugodi ženi i obezbedi je maksimalno. Moj otac nije dao mojoj mami dinara da potroši, ovo što ja pričam je stvarno tako - rekla je Sofija.

- Ja sam mnogo jaka finansijski Sofija, a ja sam ga par dana pustila da vozi svoju priču, ali posle više nema. O meni se sve živo zna hvala Bogu, zamisli da sam tokom veze s njim kupila stan i auto? On bi sve prepisao sebi i kao da mi je on napravio. Brend pripisuje sebi, a on nema pojma ni šta je taj brend - rekla je Stanija.

- Tako sam i ja bila, ma ovaj moj dobavljač za nameštaj (Atmir), ne smem da ga spominjem ovde. Znaš koliki pakao sam prošla zbog njega za 6 ipo godina, to je bio pakao. Ti ne shvataš šta je on meni pravio, slao mi kazne i inspekciju da mi zatvaraju salon nameštaja. Imala sam ogroman dug prema državi zbog njega, ali sve sam poplaćala. Svi znaju da sa profilom poput Terze ne bih bila u životu jer živimo drugačije živote, ali on mi se dopao i bio mi je sladak, nije mi određivao šta ću da nosim i ostalo. Optužuju me da radim kao plesačica, ali ja ne znam da igram jer sam takva prosto. Kad odem u klub, uzmem malo čašu i to je to dok me ovde prave striptizetom - rekla je Sofija.

Naredni je na razgovor sa Darkom stigao Luka Vujović.

- Reci mi, šta si shvatio, ko je i kakva Stanija Dobrojević - pitao je Darko.

- Ona nije ispala fer prema nama. Anita je bez razmišljanja zauzela stav da će da brani Staniju, meni je rekla: "ti kako hoćeš". Od prvog dana smo bili tu za nju. Anita nije sela jednom sa Majom i Asminom otkako je Stanija došla, a ona je sela sa Dačom, koji je naš najveći neprijatelj, a sa Anđelom se muva ili kako već. Nismo joj ni to zamerili, ima pravo, ali ne komentarišemo ništa...Zašto je isto kvarna?! Ona nama kaže: "ja to nisam mislila, drugi to kažu", a onda joj Anita kaže: "drugi kažu da si sponzoruša, ne ustane Anita to da kaže" - rekao je Luka.

- Kako se pokazala za 20 dana - pitao je Darko.

- Pokazala je da je itekako zanima rijaliti, da bude deo svih tih priča. Došla je sa stavom da ide za Majami i da je ovo ne zanima i onda govori: "jedva čekam da izađem da svaki dan gostujem u emisijama, svaki dan ću da gledam i da se smejem Maji i Asminu"...Ne osećam se da mi je loše zbog toga, jer je Anđelo prisniji sa Boginjom, ljube se, prisni su, povezivan je sa Aneli, pa sa Jakšićkom se grli. Ako Anita tu nikada nije pokazala sujetu - rekao je Vujović.

- Komentarišu da Anita sebe gleda na jedan način, Boginju na drugi, pa kažu da neće da daje prostora, ali ako baci na Staniju, onda je problem - rekao je Darko.

- Zašto da razmišljam da ima sujetu kada je trudna i voli me?! Ko kaže to?! Teodora i Bebica, Dača je demantovao. Teodora i Bebica kada su ustali, smišljali su šta da rade kako ne bi bili oni tema. Namerno je u četvrtak uradila ono na klipovima kako ne bi bila tema. Anđelu imponuje da kaže da ga Anita voli još, a kada kažu da gleda, on skače da se ne provlači - rekao je Luka.

Anita Stanojlović naredna je učesnica koja je bila na intervjuu sa Darkom.

- Ti i Luka ste zajedno imali dosta sukoba sa ukućanima...Da počnemo od Stanije, kulminacija se desila kod Milene i Dače na radiju, šta si shvatila ti, ko je ona, kakva je - pitao je Darko.

- Pa dobro, nije ona ništa na radiju, vrti pet rečenica otkako je ušla. Ona je nas, nismo mi nju prodali. Ja nisam dala Luki da komentariše, kao Tamara je tu, da joj se nađemo dok je tu...Ona je sačekala priliku da ostavi prostor da sam ja sujetna i ljubomorna. Jeste, razočarala me je, vadi se, nije mislila tako - rekla je Anita.

- Da li je ona to vrlo namazano uradila?! Prvo, poziva se na komentare drugih ljudi koji vama ne idu u prilog, a druga stvar, kada sam je pitao za to, ona je rekla: "trudna je, ja ne bih da komentarišem" - pitao je Darko.

- Kada je Uroš potegao temu da je Luka gleda, ona je rekla da nije tačno, tako je mogla i za mene, uradila je skroz drugačije. Mogla sam da kažem da je ona sujetna i ljubomorna jer sam bila sa Markom Markovićem, koji je njena najveća ljubav, pa mi sada vraća sa Anđelom. Ali, ja nisam takva! Mogu da kažem i to što je Tamara 15 godina nju zastupala, sada je moja - rekla je Anita.

- Koliko već traje, uslovno rečeno, ta neka tenzija između vas?! Videlo se da je, tako pričaju, vaš odnos od početka lažan - pitao je Darko.

- S moje strane nije bilo tako, a počelo je kada je Anđelo njoj postavio pitanje, a mene je provukla, kada je rekla da njemu može da odgovori jer ne iznosi prljav veš o bivšim devojkama. Ja najveće ratove ovde imam sa njim, iznosila sam ja, iznosio je on i rekao je najteže da će pomoći Bojanu oko deteta - rekla je Anita.

Sofija Janićijević porazgovarala je sa Stanijom Dobrojević o Danetu (70) kada mu je javno zapretila i dala mu do znanja da bi trebao da prestane da priča o njoj i raskrinkava je.

- Mene su celu Elitu 8 napadali, a Terza se oprao i lagano prošao. Milica mene mrzi iz dna duše, stalno me pljuje - rekla je Sofija.

- Je l' samo tebe ili sve žene? - upitala je Stanija.

- Samo mene, ne podnosi me - rekla je Sofija.

- Pokušavam da povežem šta je Daneta isfrustriralo tačno - rekla je Stanija.

- Čovek je lud, nije ni čudo šta mu se sve desilo. Nije normalan, baca ljagu na mene pritom toliko oglašavanje i sve dok nije ni naš državljanin. Završiće se i ova Elita i onda ćemo sve videti, ne traje ovo ništa večno - rekla je Sofija.

- Koliko si ti dugo znala Daneta? - upitala je Stanija.

- Dva meseca, on je bio meni podrška i slao poklone kao i sada. On je po mom izlasku iz Elite 8 mene kontaktirao da vidi da li sam dobila sve što mi je kupio. Ja sam mu se zahvalila i izabrala kombinaciju za Narod pita koju je on želeo silno da mi kupi. Meni je Dane kupio cveće i poslao u Narod pita, a Nena opozicija je pričala da ja sama sebi kupujem. On baš nije čist, nisu tu čista posla to moram da kažem kad već hoće mene da oblati. On je meni dao adresu Nene opozicije, ona je psihić koja se zavoza za nekog učesnika. Ne znam do kad će Nena da laže, pa da kažem njenu adresu javno jer ja ipak imam veću moć odavde - rekla je Sofija.

Na razgovor sa Darkom stigla je i Milena Kačavenda.

- Desio se epski sukob tebe i Sofije, načelo se na pitanjima novinara, ali se sve kulminiralo kod tebe u radio emisiji. Kakvo je tvoje mišljenje o njoj sada - pitao je Darko.

- Mi nismo bile drugarice, mi smo bile dobre, ja sam nju branila. Napolju smo se dva puta videle, i jednom zajedno sa Dačom pre nego što smo gostovali u "Narod pita", jer je ona bila zauzeta. Vidim sada i zašto...Od početka sezone mi je bila nejasna, gomilu stvari sam prećutala. Mi smo se čule više puta, Terza nije bio tema razgovora, dođosmo do Terze i veze i do tog nekog čoveka. Ovo je smehotres. Kada se pojavilo prvo pitanje, ja sam je pitala šta se dešava, ona kaže: "ma budala neka, deda, fan", ma koji si ti ku*ac Dženifer Lopez?! Ona je ološkinja i smećarka, ne kažem da je emisija "Izvedi me" bila strašna, htela je da bude poznata, to joj je cilj pošto-poto. Sada imam pravo da sumnjam da se nakačila na Terzu, namestila je ono za Karića napolju, kao neka osvetnica. Dača mi provuče juče da je taj doca trebao da bude učesnik, da je trebala da ima priču sa njim, jer mu se usr*la u život...Carica ovde dolazi da napravi lažnu priču, kakva god bila i kada sam slagala u glavi, pijana kada je govorila sve ono Terzi, to je i mislila. Da se vratim na januar, sada pričaju da pravdam Milicu i Nenu Opoziciju, ako je Milica u januaru rekla: "pozdravi verenika", ko zna koliko je bila isfrustrirana kada je priča tu od novembra?! Rekla je Dači jutros u veceu da je bila zblanuta da sam joj izvređala mamu i tatu...Kupuje ti gaće i transportne kutije neki fan koji ima ili nema pi*u. Kaže da joj pakuje Nena Opozicija, ko si ti da bi se ona samo s tobom bavila?! Ovde mi prodaje mu*a za bubrege! Caki nema četvorku, ćale priča da mu kupim vinjak na pumpi. M*š bre pi*ka vam materina - rekla je Kačavenda.

- A majka - pitao je Darko.

- Mama...Sada mi je jasno što nije došla za Novu godinu. Dva kreveta od mene spavaju, idem do toaleta, oni usred se*sa. Ako je istina da postoje fotografije, pa kao bile su na nekoj proslavi, svratile na pumpu. Ona meni objašnjava da nije kuća, nije vikendica, pa mi objašnjava da je bila tu, ali da se nije slikala - rekla je Milena.

- Gledaoci su pratili tebe dok je ona pričala o Danetu i videle su se tvoje reakcije - rekao je Darko.

- Ja danima ćutim, čekam. Hajde što je ona Sofija demant, ovo vidiš da nemaš gde. Ja bih spontano ustala i rekla: "jesam, evo pucajte, zaj*bala sam dedu invalida"...Nije prvi put da čujem od ljudi, tačnije žena, i Jakšićka kaže da je iz jedne tradicionalne i patrijarhalne porodice, ne znam kako s maramama nisu ovde došle?! Pradede im se i danas pitaju kada i šta rade, one su sve sledbenice...Kur*vela do kur*vele, sve će tate da nas prebiju, priznaj kanto da ti je mama dizala "western". Osim što je narokala 200 grama hijalurona u usta, mora da se nauči nešto osim da si iz tradicionalne porodice, a pokidala je kada je rekla: "šta je debili?", sada smo mi debili što se njoj može da uradi dedu. Ako imam fana Peru Perića, pita me šta radim, ja kažem: "sedim u vikendici, razmišljam gde ću bazen", pa mi on kaže da slikam, ja slikam i onda taj Pera ima nekoga...Sve ću da ih gazim - rekla je Kačavenda.

Darko je u Šiša baru sinoć ugostio i Teodoru Delić.

- Sofija te vređa, kakvo ti je mišljenje o svemu što se priča i način na koji pokušava da se opravda - pitao je Darko.

- Meni je to hit, meni je to omiljena tema. Jedva čekam da krene samo ta tema i da čujem još sočnijih detalja. Dane mi je car, volela bih da dođe da ga vidim. Kada je bila priča za mene i Takija, sećam se da je Terza prvi bio i da je navijao i eto, vidiš, karma je ku*ka! Ovo je dno dna, da devojka toliko da laže...Mislim da je Dane taj koji je stisao svoje testise i javio se. Iskorišćavala ga je i Sofija i majka, a Sofija ga je nazivala fanom. Ko zna šta je ona njemu obećavala, verujem da je došlo i do nekih poljubaca i dodira, verujem u tu priču, ne znam šta je napolju. Ona je njemu nešto morala da da ili da obeća, da bi se čovek toliko založio. Nacija znaće ko pere Danetove gaće! Putin je pao - rekla je Teodora.

I Bora Terzić Terza konačno je došao u Šiša bar da progovori o svemu.

- Imali smo novi razgovor Sofija i ja u petak, potom radio, da li su te neki njeni odgovori ponovo naveli na razmišljanje - pitao je Darko.

- Zaključak je donet u glavi, ja sam s njom raskrstio, to je kraj! Nit kuvam, nit peglam, ne jede puno, ima svoju neku hranu, to što odem u prodavnicu da joj kupim, nema niko da joj odnese kafu i hranu, ali ću joj večeras reći da moramo...Nemamo šta da delimo, svakako spavam u pabu. Došli smo do saznanja da je bila u šupi, kuća, pomoćni objekat, pa nekada bude vikendica. Ja mislim da ona sve ovo svesno radi, da ona namerno šalta priču da kao ne zna, kada je ona meni rekla: "svaka loša reklama je dobra reklama", njoj je bitno da se priča i da se piše. Njoj su prioritet pare, putovanja, skupoceni automobil, ona nema stres! Ja imam veći stres, klasično me je vukla za nos...Kada smo plakali, ona je rekla: "on je prvi na tapeti", kao da mi se osveti. Rekla mi je pre dve nedelje u krevetu: "vidim da si hladan, ako nećeš, skloni se od mene", ja sam uvek iskren bio, vratile su mi se emocije, gledao sam je kao boginju. Kada vraćam film, ona kao da je to spremala negde - rekao je Terza.

- Da li onda mari to kroz šta prolaze njeni roditelji - pitao je Darko.

- A šta prolaze?! I ta njena majka se slikala i ona primala pare na "western", kako da ne?! Klasično muženje čoveka, usr*li ga. Majka joj je znala te stvari, sto odsto, oca izuzimam iz ove priče. Ona više s majkom provodi vremena, nego s ocem! Ja nisam čuo da ima i otac na tim slikama, više majka...Ova priča je dogovrena, nju ne zanima ništa osim popularnosti - rekla je Sofija.

- Je l' bi se obratio Danetu - pitao je Darko.

- Dane uspeo si, vraćam ti verenicu (smeh). Da sam znao da je njegova verenica i da su bili u odnosu, ne bi me zanimalo u životu - rekao je Terza.

Nakon obavljenih razgovora, usledilo je i izbacivanje, a voditelj je objavio rezultate glasanja.

- Stanija ima 91 procenat glasova, Sofija ima 5, Bebica 3.5 procenata i Sale Luks 0.5 procenata - rekao je Darko, a takmičari su se odmah pozdravili sa Saletom.

Autor: R.L.