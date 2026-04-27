Žao mi je što ti nisam verovala... Sofija obrnula igricu, izvinila se Vanji Živić za sve, a tek kad čujete šta je Janjušu poručila... (VIDEO)

Sad je priča skroz drugačija.

Sofija Janićijević potpuno je okrenula svoje mišljenje tokom podele budžeta, pa je tako veliki budžet dala Vanji Živić.

- Veliki budžet Vanja, nisam ti verovala nijednu jedinu reč, stala sam na Mileninu stranu, mislila sam da si namazana, pokvarena, ona mi je tebe tako predstavljala, okretala je od tebe oči, pričala da nije trebalo da urgira za tebe. Rekla mi je da ti je pozajmila novac, ja sam to znala, nikad to nisam rekla, žao mi je što sam stekla mišljenje o tebi na osnovu tuđih komentara, mislila sam da je Milena iskrena, da mi pomaže da ne budem izigrana. Vidim da uživaš u odnosu sa Janjušem, pričala sam da ste fejk, ali ne mislim sad to, vi ne pravite frke, družite se, ne bavite se našim temama, jako ste mi interesantni - rekla je Sofija.

- Ni prošle sezone te nisam komentarisala loše, neću ni ove, neću da glumim lažni moral, mislim da si jako pametna, znaš šta radiš, uvidela si neke stvari, drago mi je što si shvatla da ništa lagala nisam - rekla je Vanja.

- Janjuše mali, žao mi je što nisam dala priliku da te upoznam na drugi način, a ja nisam htela da dozvolim sebi da komuniciram s tobom iz poštovanja prema Mileni. Nadam se da ćemo više komunicirati, da steknem mišljenje kako treba - rekla je Sofija.

Autor: R.L.