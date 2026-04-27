Njoj je bitna samo popularnost, novac i porodica! Dača raskrinkao Sofiju do srži, tvrdi da nikad nije marila za Terzu! (VIDEO)

Prijatelj izneo sav prljav veš o njoj.

Danas učesnici biraju osobe koje same sebe najviše lažu, a sledeći na red je došao Dača Virijević.

- Sofija mislim da nikad nisi volela Terzu, bila je to zaljubljenost, tebe u životu zanima novac, popularnost i porodica, uglavnom hedonizam, niko te ne interesuje, ni drug, ni verenik, bivši momak, sadašnji momak, shvatio sam do je to tako. Ali prva osoba koju ću navesti je Luka, on laže sebe da je uvek u pravu, on šteti svojoj budućoj ženi, ti si joj stavio suze na lice. Nakon toga ću navesti Asmina i Aneli, koji misle da su viši jedno od drugog kad iznose nešto o porodicama, iznosite stvari katastrofa, sami sebe lažete kad mislite da ćete međusobno da se nadigrate. Maja ne laže sam sebe, ti lažeš sam sebe, ko uđe sa Majom u vezu potpisao je pakt sa đavolom, lagao si sam sebe da možeš nju da utišaš. Aneli laže sebe da nije zaljubljena u Filipa, kao i Filip, zaljubljen je i on, par puta je već izljubomorisao - rekao je Dača.

- Asmin i Maja, ne da nisu srećni, oni i sami kažu da nisu u potpunosti srećni, a Maja laže sebe kad kaže da nije odlepila za Asminom ona se ozbiljno zaljubila u njega, ona ne može bez njega. On kad kaže da ostavlja Maju, da ide sa Stanijom na ostrvo, i on je zaglibio u to, laže sam sebe, ne može bez Maje, ovaj njihov odnos će trajati ovako jako dugo. Naravno, moram da navedem osobu koja laže samog sebe, on kaže da je najpametniji, najodaniji, da je najveći šmeker, da može da osvoji svaku devojku, laže da je dobar otac, da je bio odličan suprug, laže da je odan i dobar prijatelj, imamo dokaz o Matoroj i Dragani - rekao je Anđelo.

Autor: R.L.