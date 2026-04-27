Udala se Anitina majka Angelina?! ''U stan dovela 10 godina mlađeg, zbog nje je ostavio ženu i troje male dece''

Učesnica "Elite" Anita Stanojlović, koja je u blagoslovenom stanju, negodovala je zbog toga što joj majka Angelina Kovačević za Vaskrs nije postala čestitku kojom bi joj pružila podršku tokom velike životne prekrenice. Međutim, kako saznajemo, i na privatnom planu same Angeline došlo je do velikih životnih preokreta.

Naime, našoj redakciji stigao je mejl od Angelinine komšinice, koja je insistirala da ostane anonimna. Prema njenim tvrdnjama, Anitina majka udala se za deset godina mlađeg čoveka, koji je zbog nje ostavio porodicu.

- Anitina majka Angelina se nedavno udala i u svoj stan dovela muškarca koji je čak deset godina mlađi od nje! U pitanju je M. K. (identitet poznat redakciji), koji je iza sebe ostavio suprugu i troje male dece uzrasta devet, osam i svega godinu i po dana. Njihova veza izazvala je veliki šok, naročito nakon što su zajedno proslavili njen 40. rođendan, gde je on radio kao konobar. Inače, oboje rade u svečanoj sali (ime sale poznato redakciji), gde zajedno konobarišu. Ako želite da saznate više o ovoj priči, dovoljno je da posetite njihovo selo Bela Voda - tamo meštani imaju još mnogo toga da ispričaju - pisalo je u mejlu, uz fotografiju Angeline i njenog novog supruga.

Ovim povodom pokušali smo da kontaktiramo Angelinu, međutim broj poznat redakciji bio je nedostupan.

Ljuta zbog ćerkine trudnoće u rijalitiju

Podetimo, njena ćerka Anita Stanojlović u "Eliti" je zatrudnela sa Lukom Vujovićem, zbog čega je Angelina burno reagovala, po priči Tamare Radoman, najbolje drugarice i PR menadžera.

- Aleksej ne zna još uvek ništa, nije mu ništa rečeno. Anitina majka nije želela da bude deo rijalitija, pitala sam je da li želi da se oglasi, rekla je da ne želi. Večeras mi je pred uključenje poslala poruku da ne uvijam u foliju ništa, ona ne želi nikakav komentar da da na tu priču, ljuta je, neće da razgovara na tu temu. Nije ništa rekla Alekseju, neće ni u skorije vreme, tek možda kada Anita bude izašla. Neka prođe određeni period, da se stvari slegnu, pa možda bude i drugačiji komentar - rekla je Tamara tokom uključenja na RED TV, pa se osvrnula na Anitinu majku Angelinu.

- Nije reagovala najsrećnije, ne podržava to. Čuva Alekseja, ljuta je na nju. Smatra da to nisu dobre stvari, da se ne poznaju, a u rijalitiju prave dete... Ne želi da ima kontakt ni sa jednom osobom, gaji sinove, unuče, radi... Ne želi da bude deo rijalitija.

