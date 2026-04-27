Na plastične operacije pukla skoro 50.000 evra! Slađa Poršelina otkrila ŠOKANTNE DETALJE, s fudbalerom imala intimni odnos od 12 SATI!

Slađa Poršelina izaziva veliku pažnju javnosti još od perioda kada se takmičila u "Eliti", a sada je novim izjavama ponovo podigla prašinu.

Ona je sada iskreno progovorila o mnogim temama, pa je tako otkrila koliko hiljada evra je potrošila na plastične operacije, ali je i ispričala a li je radila kao prodavačica pre rijalitija.

- Nisam potrošila 50.000 evra na operacije. Potrošila sam manje, ali blizu je toj cifri o kojoj pričamo. Bilo je svakakvih operacija i neću stati što se tiče njih. Usput, nije istina da sam radila kao prodavačica. Ko se od poštenog rada najeo hleba? Niko - rekla je ona za Blic.

- Nisu me pogađale priče da sam se bavila najstarijim zanatom. Meni je to presmešno. Ne morate ni da se bavite time, samo pronađite bogatog dečka, trošite njegove milione i sunčajte se na njegovoj jahti - ispričala je.

Pored toga, nedavno su postojale spekulacije o velikom novcu koji Slađa navodno zaradi mesečno. Ona je odgonetnula i to.

- Nije to tačno. Bilo je tih priča u novinama da jedna starleta poput mene zarađuje toliko, ali to nije istina. Nekad prođe mesec sa manje, nekada sa više. Sada ne, bila sam jasna što se tiče mog odgovora - priznala je.

Na pitanje da li je istina da je imala odnose koji su trajali 12 sati sa fudbalerom, ona je odgovorila:

- Istina je, zato što taj fudbaler već pet godina ima mesto u mom životu. Sportista je i može toliko. Zato sam javno pričala o tome. On može, a ja znam. Nikada nisam bila sa muškarcima koji imaju 50 godina.

- Sa mlađima jesam, pošto se priča da sam sa matorcima u vezi za novac, nemam problem da ima od 7 do 77, nego, definitivno se nije našla prilika da budem sa nekim matorcem, ako ima penthaus ili jahtu.

Autor: D. T.