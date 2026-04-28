Srušila joj sneška: Aneli s osmehom ugasila Maji svaku nadu da će biti srećna sa Asminom, otkrila situacija iz prve ruke (VIDEO)

Ovo nije očekivala!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić. Ona je ovom prilikom istakla da veza Maje Marinković i Asmina Durdžića nema nikakvu perspektivu, takođe je uverena da će se ona pomiriti sa Filipom Carem.

- Rekao je i sad da me varao s kim je stigao. Ona je sama rekla da je nesigurna. Ne verujem da je on mene varao i da je išao u Dubai, nije imao kad. Ima potpuno pravo da mu Maja ne veruje. Mi smo imali porodičan život i kako sad da mu ona veruje. Ja sam ga terala da ide da radi, govorio je da mu ostane deset hiljada više. On jeste dobar radnik, išla sam i gledala to. Kad nešto radi odradi. Vodio me na gradilište da vidim kako je on odradio, a kako radnik. Nema perspektivu. Oni će možda provesti zajedno žurku, ali će u Naord pita već biti u raskidu. Ona će se tad čuti sa Filipom, a on da je olajava najstrašnije. Ako se ja njemu ne javim ljubomorsao je odmah. On je mene zivkao i dok je bio na poslu. Ja njega nikad nisam proveravala. Govorio je kako sam ja žena koja njega ne maltretira - rekla je Aneli.

- Nije istina, svaki dan je pisala milion poruka zašto sam onlajn na vacapu - rekao je Asmin.

- Ti tamo nemaš onlajn! Njemu je bilo žao jer sam sama kući on me zivkao. Meni mama stoji na kameri, a ja čistim po kući, da bih imala sa kim da komuniciram. Tri godine nisam imala prijatelje. Maja njemu ne veruje. Mislim da ona voli Filipa Cara. On je Maji zanimljiv. Ja njih ne mogu da zamislim da budu sutra kući zajedno. Mislimd a bi on po stanu puzao kao ker. Maja ima svoj stan i ima svoje ludilo, voli svoju slobodu. Nije to to, nije to Maji to što ona traži. Ko bi bio sa ovakvom osobom kad je on njoj dopustio sva poniženja. Njega Maja ne gleda kao nekoga s kim će provesti narednih par godina. Garantujem da će se Maja pomiriti sa Filipom i da ćemo njih dvoje gledati kao protivnike i neprijatelje - rekla je Aneli.

- Da li si ga ti nekad gledala kao Pabla? - pitao je Milan.

- On je plakao zbog dlaka, pa ga je dao nakon mesec dana toj Gabi. Nikad ga nisam tako gledala, ja sam njega poštovala. Ne javim mu se pet minzta, to je haos i ljubomorisanje. Ja verujem da će on nju zivkati sa skrivenih brojeva, njoj će to biti šega jedno vreme - rekla je Aneli.

