Ponovo glumi sveticu: Teodora preti Terzi razotkrivanjem vrelih poruka, zaboravila kako je flertovala sa njim (VIDEO)

Šok!

U toku emisije "Pretres nedelje" Borisalv Terzić Terza i Nenad Macanović Bebica zaratili su zbog Teodore Delić.

- Mi smo igrali na žurki najnormalnije, prisno smo igrali kao što igramo tri sezone. Kad mi je on rekao da sam silovatelj i da bih silovao svoje dete onda sam nju uhvatio za suknjicu. Ja sam preko nje njega izvređao i prestali smo da se družimo. On vređa Sofiju, ja vređam nju. Sa njima ne želim svađu, napolju rešavamo čim izađemo. Svađa s njim nema poente. On je oguglao. Ne ide ni da vređam nju konstantno. Ne želim da ulazim u konflikt i svađe - rekao je Terza.

- Ja sam rekao da je Teodora od sedme do svađe idzvajala Terzu kao druga i sve mu je praštala. Imali su odnos kakav su imali i tajne su delili. On se ne seća šta je bilo uopšte- Počeo je bez ikakvog razloga da uznemirava Teodoru. Niti sam tad uvredio Sofiju niti sam ga komentarisao - rekao je Bebica.

- Koliko je danas vređao i ponižavao?! Njega ću da rešim napolju - vikao je Terza.

- Sofija nije džabe ljubomorisal na Teodoru, Milica nije džabe ljubomorisala - rekao je Bebica.

- Ona je radila namerno neke stvari kako bi spinovala neku priču - rekoa je Terza.

- Sve poruke će izaći napolju kako si pisao kad si bio sa Milicom. On je zato ogorčen kad god se mi pomirimo - rekao je Bebica.

- Ja sam je spašavao od njega - rekao je Terza.

- Otvarao je sebi put - rekla je Teodora.

- Dok igraš rulet ona te g*zi sa mnom - rekoa je Terza.

- On pati sa Teodorom već treću sezonu - rekao je Bebica.

- Što ona dozvoljava igranje sa mnom svaki put? - pitao je Terza.

Autor: A.Anđić