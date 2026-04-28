Kačavenda RAZBUCALA I POSLEDNJE PRIJATELJSTVO sa ženom, pa popila žestoke kritike! Sofija ponosno ponela svoj GREH NA PLEĆIMA, pa zaratila i s Minom!

Bilo je burno.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" odigrala se emisija "Pretres nedelje", ali i "Izbor potrčka", a voditelj je bio Milan Milošević. On je prvo podigao Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala podelu budžeta Sofije Janićijević.

- Podelila je budžete bogougodno. Birala je selektivno ljude. Ja jedva čekam da vidim šta ona ima u šaci. Ja sve što znam o njoj znam odavde. Što se tiče Daneta sigurna sam da je imala nešto sa njim, to je organizovana ekipa. Videli se ono veče, niti sam rekla da je bila u vezi, niti da se verila, komentarisala sam. Ja sam joj rekla da tu vađenja nema. Ona je ujutru obrnula na moju decu. Moja privatna stvar je moja privatna stvar. Ako su njeni roditelji učestvovali... Onog dana kad je spominjala decu je završila sa mnom. Moja deca nisu učesnici, njeni mama i tata jesu. Staniju je pljuvala najstrašnije. Rekla je Jovani na podeli da mi je rekla za njen ulazak. Gaziću je svaki dan! Šta je sa tatom gučijem? Može njen tata da mi popuši k*rac sa sve vinjačem. Nek uživa mama takođe. Njen tata mora da zna da se danas ne nosi ovoliki guči i ne glumi se mafija. Kome ti bre šalješ slike bazena? - rekla je Milena.

- Ana Spasojević kaže da je ona dobila prva informaciju - rekao je Milan.

- Tu je postojao doca, koji je bio oženjen i kog je ojadila. Namenski je išla na Milana, mislila je da će ta riba ući - rekla je Milena.

- Lazar i ja smo pričali, a on je rekao: "Podsećaš me na Milenu, ne konstatuje me uopšte, samo čita medije", to je rekao i to sam prokomentarisala - rekla je Sofija.

- Meni na rep može da stane samo onaj ko se bavi mojom decom, a ona je to uradila - rekla je Milena.

- Njoj je krivo što sam ja uzimala lovu, a ona nije - rekla je Sofija.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi prokomentarisao sukob Milene Kačavende i Sofije Janićijević.

- Vidi se da Milena nije nikome prijatelj i da samo gleda kad će da preokrene ploču i zgazi svog prijatelja - rekao je Anđelo.

- Nikada nisam imala takvo mišljenje o Sofiji, nisam mogla da verujem da takve stvari radi. Ja ovde nisam došla da branim ikoga, a ako je ona bila u stanju da me sve ovo laže onda mi nije prijatelj - rekla je Milena.

- Kačavenda je rekla da ne brani pr*stitutke i k*rve, ali je mogla da brani kada je žena bila u sedmom mesecu trudnoće ostavljena tad je mogla da brani. Kakva je žena koja može da bude sa čovekom koji čeka dete i kući ga čeka trudna verenica? - upitao je Janjuš.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao još jedno lažno prijateljstvo Milene Kačavende.

- Ona sve manje vodi računa šta joj deca gledaju. Ovo njen fetiš i njena sprava mala koju je ona spoznala nakon Zadruge 6. Kad je Ani Ćurčić govorila: "Ja sam ovo",a ja sam pitao šta ona priča, nakon toga se saznalo da ima lažnog verenika. Sofija je napravila najgore s*anje na svetu i treba je osuditi, a mi sad pričamo o lošim potezima njene najbolje drugarice. Prodala bi svakog samo da bude u centru pažnje. Anu Ćurčić je prodala zbog rijalitija. Ti si tužena od stane Milice Veličković za ono što si pričala. Ti si čekala sad momenat rijalitija da prodaš najboljeg prijatelja. Ti si loš čovek i nisi nikome prijatelj. Kako te nije sramota kad si pre mesec dana suze lila dok te cela kuća gazila - rekao je Ivan.

- Ko će tebi da veruje da si u pravu za Anu Ćurčić? - ubacio se Janjuš.

- Ko vas j*be! - vikala je Milena.

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi prokomentarisao sukob Milene Kačavende i Sofije Janićijević. ﻿

- Ove sezone su dokazale da one nisu prijateljice, obe ste me napale u Eliti 8 i izvređale, a sada ste sve dokazale. Sofija, tvoja podela budžeta je bila apsolutno katastrofalna i spuštala si loptu sa svim Kačavendinim neprijateljima - rekao je Dača.

- Kačavenda je po svaku cenu branila Sofiju da bi zgazila Comaru, a na kraju su se same zgazile. Kačavenda je izdajica svake svoje drugarice i suludo mi je da ona sad pozdravlja Milicu. Sofiji klasično trebaju pijuni i osobe koje će je braniti, zato je i dala veliki budžet Lepom Mići - rekao je Uroš.

- Ja ne znam puno priču oko Sofije, ali su mi rekli da Kačavenda ima to da prodaje drugarice i drugove ako joj se neko poveri. Ja ne znam koliko su one bile dobre - rekla je Stanija.

- Ja nisam nju izdala niti sam znala, a prošle cele sezone sam je branila od svih. Ovo nisam očekivala od Sofije - rekla je Milena.

- Stanija, moram da ti kažem da je inače Milena dobra s tobom samo zbog podrške i od momenta kada si joj skrenula pažnju da ne kreće na tebe - rekla je Sofija.

Sofija je za svoje potrčke ove nedelje stavila Staniju i Anđela, a onda je izabrala omiljenu ličnost.

- Imam dve opcije za omiljenu ličnost, razmišljam šta da radim. Ja ću da budem iskrena i da bude kako treba, bez obzira što nećemo nastaviti gde smo stali i omiljena ličnost će biti Terza - rekla je Sofija.

- Ja neću ići u hotel i neću tamo spavati. Ona nek odmori, ja ću biti u Pabu i nek razbistri glavu malo - rekao je Terza.

- Samo nemoj sutra Sofija da kažeš da te Terza izdao i razočarao. Meni je ovo katastrofa s obzirom da priča da je Terza ostavio na cedilu, a meni moja partnerka nikad ne bi bila omiljena. Niste iskreni, rekla sam i Terzi sinoć da ispada kao Bebica - rekla je Matora.

- Ja ne bih mogla da se pomirim s njom, imam crva u glavi - rekao je Terza.

- Ja ću mu zakazati hirurga da mu odstrani crva - smejala se Sofija.

Sofija Janićijević žestoko je udarila na Minu Vrbaški, ali joj se svaka reč vratila brzinom svetlosti u lice.

- Ona je mene komentarisala još napolju, a nije me ni poznavala. Devojka koja može da se ne budi, ne šminka se, jedna tračara i prostitutka. Krivo mi je kad ona ustane i ja ćutim, a vidim da je jednom toliko produžila komentarisanje da bi videla na šta ću da reagujem. Ne možeš ti meni da kažeš da sam ledena kraljica - rekla je Sofija.

- Na kraju je tako ispalo. Dača je rekao da ćeš ti ovde da uništiš Terzu i da će on tebi biti za osvetu ovde. Ti njemu ćuti, a ja jedina k*rva. Mene može jedino da uvredi partner sa kojim sam, drugi ljudi ne. Bude mi neprijatno zbog njega, ali šta je tu je - rekla je Mina.

- Sofija klasično hoće da spinuje priču. Ne znam šta je Mina drugačije rekla od ostalih. Malo mi je neprijatno kad je zovu prostitukom, ali ja sam to prihvatio. Ja sa njenom prošlošću nemam ništa. Mi čekamo njeno suočavanje - rekao je Viktor.

- Ona je mislila da je trudna sa dečkom od spolja, pa je ušla sa Terzom, pa je uzjahala Anđela na veridbi - rekla je Sofija.

Autor: R.L.