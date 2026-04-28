Gde ja da ih upoznam... Sofija se žalila da ne poznaje rijaliti učesnike, Stanija joj dođe kao NAJBOLJA DRUGARICA! (VIDEO)

Pronašle zajednički jezik.

Sofija Janićijević i Stanija Dobrojević danas su zajedno ručale i pričale o tome kako se ne kreću u krugu ljudi da bi mogli da upoznaju rijaliti učesnike.

- Da Terzu nisam upoznala ovde, pa gde da ga upoznam, u Kaluđericu da idem... Evo Mina sve ih zna, ja ne znam gde ih sve nađe, ali sve ih zna - rekla je Sofija.

One su potom komentarisale i sa kim je sve Filip Đukić bio intiman.

- Maja, Anita, Teodora, Sandra Todić, koja još, pa verovatno su neke ispale... Ne znam sa kim je još bio Filip, verovatno su ispale. Znam da su mu pravile krugove, njegova slika i mali kružići devojaka sa kojima je bio - rekla je Sofija.

