Ja sam za kliniku, ti si za ispitivanje! Kačavenda i Sofija u žestokom sukobu sa Dačom, Anđelo izneo svoju viziju o njegovom i Stanijinom odnosu: Kose nam se pogledi za buduću vezu (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Igra istine'', Jovana Tomić Matora postavila je pitanje Viktoru.

- Juče si ostao nedorečen u vezi odnosa Maje i Asmina - glasilo je pitanje.

- Maja je tipovala Asmina isključivo zbog priče, ona je tipovala njih dvoje. Imaju oboje čist interes. Čist inat Staniji. Maja je ovde sa njom bila okej kad je ona ušla, a već sutradam je prom,enila šablon. Nema perspektivu. Ovde je moralisao Bebici kako ga ponižava Teodora, a Maja šta njemu sve radi - rekao je Viktor.

- Pitanje za Daču, prokomentariši kakvo je tvoje mišljenje o svađi Milene i Sofije - glasilo je Viktorovo pitanje.

- Sofija je meni rekla da ja bacam prašinu na njenu vezu i tu sam se ja opaljio. Tako je sad i Milena uradila. Ovim su pokazale da nisu prijateljice. Osuđujem ako si imala neki kontakt sa njenom majkom, a u svađi joj spominješ majku. Ja nikada ne bih uvredio nekog iz porodice jer sam ih upoznao - ispričao je Dača.

- Ja nisam uzimala njenu decu u usta - ubacila se Sofija.

- Ja sam za kliniku, a ti si za ispitivanje. Sofija kada je rešila da pominje moju decu i je*ačinu sa Janjušem, moja deca nisu dužna da znaju za moje se*sualne odnose - rekla je Kačavenda.

- Pitanje za Anđela, rekao si Staniji da ti se sviđa, da li ćeš se potruditi oko nje ili ćeš nastaviti da muvaš sve osim nje - pitao je Dača.

- Nismo uopšte toliko pričali i nismo zalazili u te teme. Ne forsira se to. Najrealnija opcija je da se družimo i da se još više upoznajemo. U ovom trenutku neću da se muvamo, devojka je spremna samo za ulazak u ozbiljnu vezu i osnivanje porodice. U ovom trenutku naš pogled za vezu u budućnosti se kose - odgovorio je Anđelo.

Autor: Teodora Mladenović