ENA ČOLIĆ OBUKLA KOMPLET ZLATE PETROVIĆ STAR TRI DECENIJE: Iskoristila ga za posebnu priliku, pa se javno pohvalila! (FOTO)

Ena Čolić može se pohvaliti idealnom svekrvom!

I ako je između njih bilo nekih nesuglasica u međuvremenu su sve stvari došle na svoje, pa je njihov odnos dosta blizak. Da su Zlata Petrović i Ena kao majka i ćerka govori i situacija da je pevačica svojoj snajki poklonila njen komplet sačinjen od suknjice i sakoa, koji je Zlata nosila u mladosti.

Ena se odmah pohvalila, a kako je istakla ona se odlučila da ga obuče za posebnu priliku - šetnju Barščaršijom.

- Ovaj komplet ima posebnu priču. Dobila sam ga od Zlate i ono što ga čini još lepšim je što ga je ona nosila davno... Zato sam i odlučila da ga obučem baš za moju prvu šetnju Baščaršijom - napisala je Ena.

Podsetimo, Ena je u vezi sa Jovanom Pejićem sa kojim je uplovila u vezu dok su bili u rijalitiju Elita. I ako su im mnogi predviđali krah ljubavi nakon izlaska iz rijalitija oni su sve demantovali.

Zlata im poklonila stan

Pevačica Zlata Petrović odlučila je da posle mnogo godina napusti Mirijevo i sebi priušti novi dom. Naime, Zlata je kupila stan od 35 kvadrata, dok će u dosadašnjoj nekretnini ubuduće živeti njen sin Jovan sa partnerkom Enom Čolić.

- Od marta, aprila kreće moja oaza mira. Kupila sam sebi stančić od nekih 35 kvadrata. Stan u Mirijevu mi je postao prevelik. Ne mogu više ni da čistim, ni da perem. Ostaje deci - tu će biti Jovan i Ena. Oni su se nedavno vratili iz Tajlanda. Lepo im je i super su deca - rekla je Zlata.

