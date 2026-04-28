Sramno ponašanje Bore Santane! Krši i lomi po imanju, obezbeđenje jedva uspelo da ga savlada (VIDEO)

Karambol!
Bora Santana je po ko zna koji put pokazao sramno ponašanje. Naime, nakon završene Igre istine Veliki šef je poslao nagradu za takmičare, a Bora je dožiceo pomračenje jer su neki takmičari uzeli više banana nego što je on smatrao da treba.
Iz tog razloga je počeo da divlja po imanju i da baca voće. Nakon toga se zaleteo na tegove koje su napravili Jovana Tomić Matora i Filip Đukić zbog čega su oni poludeli.
Obezbeđenje je preplavilo imanje i zaustavilo da njihov sukob eskalira.
Autor: A.Anđić