ANĐELA SE VRATILA KOD GASTOZA U STAN! Nakon pomirenja ne skida osmeh sa lica: Sve je super!

Kao bomba odjeknula je vest da su se Nenad Marinković Gastoz i njegova bivša partnerka Anđela Đuričić pomirili, a lepu vest pobednik “Elite 8“ podelio je sa pratiocima na društvenim mrežama.

Anđela je pre samo nekoliko nedelja javno pričala o raskidu sa Nenadom i istakla da ne postoji nikakva tajna veza između njih dvoje, dok je Gastoz je pred kamerama “Blica“ pričao otvoreno o svemu i istakao da je na taj odnos stavio tačku, ali na kraju emocije su pobedile i došlo je do pomirenja.

Jutro nakon pomirenja ispred Gastozove zgrade bio je parkiran auto drugoplasirane učesnice, a fanovi na društvenim mrežama već polemišu da se nakon pomirenja Anđela vratila u stan u Zemunu, koji pripada Nenadu.

Nakon par sati, iz zgrade izašla je Đuričićeva u pratnji svog, ali i Nenadovog kućnog ljubimca. Ona se uputila u kratku šetnju sa ljubimcima u okviru kompleksa u kom žive, ali je svratila i do obližnjeg marketa.

Iako je bila u opuštenom izdanju, Anđela je jedna od retkih rijaliti učesnica koja pazi kako se pojavljuje kako pred, tako i iza kamere te je i ovoga puta bila tip – top sređena.

Drugoplasirana učesnica prethodne sezone “Elite“, ovaj put nije bila raspoložena za duži razgovor, ali osmeh i sreću nije uspela da sakrije, a na pitanje da li su se pomirili sa osmehom je odgovorila:

- Sve je super – rekla je ona, dok je zajedno sa kućnim ljubimcima ulazila u zgradu koja se nalazi u luks naselju u Zemunu.

Autor: M.K.