Sve karte bacila na sto: Stanija otkrila da li će dati drugu šansu Anđelu, pa brutalno oplela po Aniti i Taši! (VIDEO)

Žestoko!

Stanija Dobrojević porazgovarala je sa Drvetom mudrosti o svom odnosu sa Anđelom Rankovićem, kada je priznala da će mu dati još jednu šansu ukoliko se postavi kao muškarac.

- Stanija, šta ima novo? - upitalo je Drvo.

- Ništa, evo ja sam ostala ovde. Mnogima se smrklo, pogotovo Aniti i Luki. Isto tako sam u izolaciji sa Anđelom i pratim njegove poteze - rekla je Stanija.

- Znaš da mene sve zanima, hajde prvo da čujemo o sukobu sa Anitom i Lukom? - upitalo je Drvo.

- Nisam očekivala da su Anita i Luka toliko sujetni i ljubomorni, očigledno sam njima najviše i smetala. Smatram da su se sa mnom lažno družili jer su pokazali šta misle o meni, a pukli su na moj dolazak ovde pogotovo sada kada je rečeno da ostanem do kraja. Njihov neprijatelj je bila druga strana Aneli i sve im je odgovaralo dok smo se Aneli i ja svađale, a sada navijaju za njenu pobedu. Dovoljno su rekle o sebi, ali nisam očekivala da ode daleko do toga da priča da je moj problem Marko. Ona ne treba da spominje Marka od sramote jer ona nije bila priznata devojka. Očigledno je problem Anđelo, mislim da će to svi videti napolju sem Taše koja mora da zastupa ovu malu po svaku cenu, ali u ime naših kodeksa i starih dana nek bude malo realnija - rekla je Stanija.

- Ti si ljuta na Tašu? - upitalo je Drvo.

- Ne, nego je mala rekla da me gotivila samo zbog Taše, to mi ne treba. Taša je više kolatelarna šteta jer je pominjana, ali ona je bila moj prijatelj 15 godina. Ja znam šta Taša misli u četiri zida, ali to ne sme da kaže javno. Da je realna i da priča šta misli, onda bi rekla da je ova mala pukla od sujete i ljubomore, sve bi dala da bude prva tema - rekla je Stanija.

- Šta se dešava sa tobom i Anđelom? - upitalo je Drvo.

- Imali smo peckanja i flert, ali u petak emisiji je rekao da njega zanima menjanje devojaka i zezanje dok bih ja dala šansu muškarcu samo koga veza zanima ozbiljno i da stvara porodicu. Ovim šarlatanima koji bi da se zabavljaju, ne dajem šansu ni za kafu. Razilaze nam se putevi, on ima svoje planove dok ja imam svoje i to je tako. Videla sam posle da mu je bilo krivo i pitao me: ''Da li možemo da ostanemo drugari sa malom dozom flerta?'', ja sam se nasmejala i rekla: ''Okej''. Više sam očekivala od njega sad kad sam ostala, pogotovo sad u izolaciji. Mnogo mi je slab i plašljiv, meni treba hrabro srce i ne zanimaju me jeftine rijaliti priče. Mislila sam da je slobodan strelac, a ovde ga povezuju s još nekim devojkama i to me ne zanima. Tu sam gde sam jer je on jedini potrencijal da se upoznamo, to je ta priča. Mi imamo naš ritual da tokom žurke ja dođem kod njega i sednem, međutim Teodora koja mu je drugarica je sve vreme sedela i šta ja trebam da pomeram Teodoru? Ne pada mi na pamet - rekla je Stanija.

- Možda on samo nije siguran u tvoje simpatije - reklo je Drvo.

- Ja sam potegla prve poteze i dala sam signale, gde je sad taj samouvereni dečko kao na početku? - upitala je Stanija.

- Nekim muškarcima je potrebno malo više vremena - reklo je Drvo.

- Daćemo mu onda još malo vremena jer je jedini potencijal. Ja pratim njegove postupke i ponašanje, ja sam konkretna i direktna. Žensko sam i sad je sve dalje na njemu - rekla je Stanija.

- Imaš li možda neku tajnu za mene? - upitalo je Drvo.

- Sačuvala bih tajnice za sad, ali kad bi ti tražila pesmu ne bih volela da nekog uvredim. Danas bi ti tražila pesmu: ''Anđeo drugog reda''. Danas ću ti reći malu tajnicu, a mogu da ti kažem da me na žurki dosta gledao Viktor - rekla je Stanija.

Autor: N.P.