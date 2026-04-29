Dopada mi se fizički, ali... Anđelo razvezao jezik i priznao da li će uploviti u vezu sa Stanijom, ovo mnoge zanima! (VIDEO)

Otkrio kako se zapravo oseća!

Anđelo Ranković stigao je kod Drveta mudrosti kako bi porazgovarao sa njim o svom odnosu sa Stanijom Dobrojević, a on je istakao da mu se Stanija sviđa fizički samo što ne želi da ulazi prebrzo u neki odnos.

- Anđelo ti znaš da mene uvek sve zanima, ali hajmo prvo o tom zagonetnom osmehu koji sada vidim - reklo je Drvo.

- Šalim se malo, čekam da me pitaš, ali predpostavljam šta ćeš me pitati. Hoćeš da me pitaš šta ima novo u odnosu mene i Stanije? - upitalo je Anđelo.

- Hoću da te pitam sve što ima veze sa tobom i Stanijom? - upitalo je Drvo.

- Ima novo da malo više provodimo vremena zajedno, a tokom izolacije pričamo sve ono što i za stolom kažem. Jako je prijatna i ima lepu energiju, kul je s njom pričati i blejati. Prija sve to, ali iskreno da ti kažem sad nešto da pričamo o vezi, to ne. Ostavljam prostor da se družimo, a sada koliko ćemo i šta videćemo. Ja sam rekao da u ovim trenutcima razmišljam samo o druženju bez ikakvog forsiranja, ne bih bio iskren kada bih pričao o nečemu više. Ona razmišlja o ozbiljnom životu, a ja u ovim trenutcima ne mogu da pričam o tome niti planiram - rekao je Anđelo.

- Da li se tebi sviđa Stanija? - upitalo je Drvo.

- Ne može nijedan muškarac da kaže da mu se ne dopada. Naravno da je i privlačna i poželjna, fizički mi se dopada naravno, ali zato može to da deluje uopšteno u smislu da mi se dopada, ali prošlo je malo vremena. Imamo vremena da se upoznamo i da vidimo neke stvari - rekao je Anđelo.

- Žene su nekada nestrpljive - reklo je Drvo.

- Strpljen, spašen znaš kako kažu. Najbolje od svega je ne žuriti, previše bi to bilo napadno jer se nismo dovoljno upoznali i ima gomila stvari gde se kosimo. Vidim i znam da joj se dopadam, ali i ona isto pušta vreme da joj se dopadam - rekao je Anđelo.

- Šta misliš o svađi Stanije i Anite? - upitalo je Drvo.

- Znao sam od početka da će se posvađati jer Anita nikad nije imala lepo mišljenje o njoj. Luka i Anita su se priklonili Staniji jer su očekivali da ona ratuje s Aneli, ali kad su videli da ne ide ta priča baš toliko jer se njih dve ne gaze baš onda je njihovo druženje popuštalo i znao sam da će doći do svađe. Anita je sujetna i ne može da podnese da je bilo koja ženska osoba bolja od nje u bilo čemu i ona to ne može nikad da svari, takva je. Kada dođe neka osoba i govori o meni bilo šta lepo, to u Aniti i Luki budi bes - rekao je Anđelo.

Autor: N.P.