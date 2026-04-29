Nećemo biti u vezi: Filip ponovo lupio šamar realnosti Aneli, ona pala u bedak nakon nove ispale! (VIDEO)

Poludela!

Filip Đukić porazgovarao je sa Aneli Ahmić i Urošem Stanićem o njegovom i Anelinom odnosu, kada je nju opet ponizio i priznao da neće biti u vezi s njom zbog njegovog stava.

- Ja sam prva rekla da mi se sviđaš dok si ti ćutao. Ti si rekao da ti se sviđamo i ja, a i Teodora. Je l' to znači da si odlepio za obe? - upitala je Aneli.

- Au brate, s tobom se to dešavalo spontano - rekao je Filip.

- Menjaš ploče, upleo si se u sopstvene laži. Imaš emocije prema Aneli, a onda se grliš i maziš s Todićkom - rekao je Dača.

- Je l' isto kad se zagrlim s Todićkom i sa Aneli kad imaš emocije? - upitao je Filip.

- Što ne dođeš da se grliš sa Popom? - upitao je Dača.

- Kad budeš k*rao, onda ćeš mi pričati o tome. Nije isto kad spavaš s devojkom prema kojoj imaš emocije i prema kojoj nemaš - rekao je Filip.

- Ne znam ko to može da radi, Aneli nije deo tvog sveta - rekao je Dača.

- Mi i nećemo biti deo istog sveta - rekao je Filip.

- Hoćeš priznati da si odlepila za mnom ili ne? - upitao je Filip,.

- Šta menja to nakon što si me izblamirao? Grlili smo se svaki dan sa emocijama i stiskali, je l' sam ja to radila jer si mi se svideo? Ne s*ri i idi svojim putem - rekla je Aneli.

- Nisi trebao da uradiš to sa Sandrom - rekao je Filip.

- Slagao si me da osećaš nešto prema meni - rekla je Aneli.

- Je l' slušaš da nije isto? Imam emocije prema tebi, ali mi nećemo biti zajedno - rekao je Filip.

- Što onda praviš agoniju i sebi i njoj? Onda nemoj da praviš problem nego nastavi svojim putem. Ti ne možeš bez nje - upitao je Uroš.

- Ne mogu bez nje, ali mi se nećemo grliti - rekao je Filip.

- Trebaš drugačije da ramišljaš u glavi, pa šta ako ima dete? Tvoj glupi stav j*be sve, Aneli on je odlepio za tobom i vi ćete ući u vezu - upitao je Uroš.

- Mi možemo da uđemo u vezu, ali to nema perspektivu - rekao je Filip.

- Kome ti pričaš šuplje priče? Rekao si da nećeš odlepiti za mnom, što nisi uticao na svoja osećanja onda? Ne možeš da utičeš na druge stvari. Pričaš kao da ćeš živeti s mojim detetom, o čemu pričaš ti? - rekla je Aneli.

- Konstantno osuđuješ nešto na propast, a može da bude lepo - rekao je Uroš.

- Ne osuđujem, nego neću tako da ulazim u vezu - rekao je Filip.

