HOĆU DA MI RODI TRI UNUČETA! Evo šta Gastozov otac kaže o pomirenju sa Anđelom: Nenad voli da šara!

Otac rijaliti pobednika Nenada Marinkovića Gastoza, Đuro Sinđelić, kaže da bi voleo da mu Anđela Đuričić, devojka njegovog naslednika rodi bar troje unučadi. Anđela i Gastoz su se nedavno pomirili, a njegov otac je priznao da bi voleo da uskoro prošire porodicu.

Ekipa Blica posetila je Đuru u selu Grabovac, pored Svilajnca, te smo sa njim porazgovarali o nedavnom pomirenju sina sa Anđelom. Iako tvrdi da im je veza lepa, uvek je skeptičan zbog sina, koji voli da očijuka, te u nekim momentima takođe smatra da odnos sa Anđelom neće uspeti.

- Anđela i Nenad su nekoliko puta raskidali i drago mi je da su ponovo zajedno. Ja bih iskreno voleo da mi ona rodi tri unučeta, dobra je to crnogorska porodica.

Bio sam kod sina u Zemunu, sve je tamo super, ali mi se nikako ne sviđaju cene. Popio sam nekoliko rakija, a kad je stigao račun haos koliko je skupo - tvrdi Đuro za Blic, pa dalje otkriva da ga je sin nedavno posetio, te i prebacio u Beograd:

- Nenad jeste dolazio skoro u selo kod mene, to pre nego što me je povezao za Beograd. Zadržao se 17 minuta, popili smo po jednu rakiju i odmah krenuli.

Đuro tvrdi da njegov sin važi muškarca koji uvek voli da pogleda u lepu ženu, ali i da mu to ne zamera.

- Nenad voli da pogleda sa strane. Sećam se jedne Marije koju je on mnogo voleo, velika je to ljubav bila. Ipak, Anđela je super, ali videćemo koliko će to da traje - tvrdi on.

Đuro nam je otkrio i da je sve svoje naslednike obezbedio, na šta je posebno ponosan.

- Svu svoju decu sam obezbedio. Meni je mnogo drago da svi imaju svoje nekretnine, nasledstvo je raspoređeno.Isto tako, Đuro nam je objasnio da redovno gleda rijaliti program Elitu, kao i da je imanje u Šimanovcima praznjikavo bez njega.

- Nenad je bio odličan u rijalitiju. Prazno mi je tamo od kada nema njega. Podržao bih ga u nameri da uđe u Elitu 10, od septembra ako bude rijalitija, ali da mu se unapred obeća pobeda.

Autor: M.K.