Bitno je da ona bude centar! Bivša drugarica Maje Marinković totalno razočarana, udarila na njenu vezu sa Asminom: Veštački su zajedno, teraju Staniji inat! (VIDEO)

Bez zadrške!

U novom izdanju emisije "Pitao BiH za druga" voditelji Stefan Kandić Kendi i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu učesnicu Zadruge Anju Todorović. Ona je iskoristila priliku da prokomentariše najaktuelniju trojku Elite 9, Maju Marinković, Staniju Dobrojević i Asmina Durdžića.

- Ja sam baš gotivila Staniju i radovala sam se njemom ulasku, ali mi se ne sviđa ono što se desilo sa Urošem. Ja sam upoznala Uroša na žurki posle Zadruge 5. On mi je simpatičan, sviđa mi se kao komentator. Nekako mi se malo spustila u učešću. Ona jeste starleta, ali je obrazovana i izdvajala mi se. Mnogo je potencirala na vulgarnim svarima što se tiče odnosa sa Asminom, malo mi je bilo bljak - rekla je Anja.

Žestoko je prokomentarisala i svoju bivšu prijateljicu Maju Marinković.

- Maja mi je prvo bila okej. Jako mi je iskompleksirana, uradila je nešto iz inata Staniji. Njoj je bitno da ona bude neki centar i da svi budu zaljubljeni u nju, da ostave i porodicu i decu zbog nje. Sve veze koje se zasnuju na tuđoj nesreći propadnu. Kad ona vidi da je njen onda kreće haos i tuče. Onda se rastanu i dolazi neko sledeći. Ide iz jednog kolapsa u drugi. Ona ima već 30 godina i malo je prevaziđeno.

Nije krila koliko je razočarana vezom Maje i Asmina Durdžića.

- Njihov odnos je katastrofalan. Na početku treba da ti bude najlepše. Kao da su pod nekom silom da budu zajedno, kao da su veštački zajedno. Kao da teraju Staniji inat, a ne mogu očima da se gledaju. Muškarac koji voli ne može da priredi neke situacije kao Staniji. On je tip mupkarca koji voli samo sebe. Ako osvoji neku bombu od žene on izleči svoje komplekse. On je išao Maji uz dlaku i glumio joj kera. Ne plaši je se, tako funkcionišu muškarci koji osvajaju.

Autor: A.Anđić