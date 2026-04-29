NIKO JE NE VOLI OVDE, SVI JE IZBEGAVAJU, LAJAVA JE: Komšije iz Đenovića urnisale Anđelu Đuričić, starija žena htela da je prijavi policiji zbog uvreda!

Šok komentari na Anđelin račun!
Ekipa ''Paparaco lova'' posetila je Đenoviće, rodno mesto bivše učesnice Elite Anđele Đuričić, a tamo su na putu do njene kuće razgovarali sa komšijama. Po komentarima bi se reklo da im Anđela nije omiljena komšinica, a sve je šokirala tvrdnja starije žene da je zbog uvreda htela da je prijavi policiji.
- Ja sam stariji tip... To prepuštam omladini, oni to gledaju, a ja imam neke druge poslove... - prokomentarisao je komšija, dok je jedna komšinica dodala:
- Anđela je odlična, super, to su dobre komšije... Imali su veliku tragediju, Anđeli je brat poginuo brat od 22 godine u saobraćaju... - poručila je komšinica, a jedna starija žena šokirala je sve komentarom.
- Anđela je za mene loša bila... Svašta mi je rekla, dok ja nisam njenom ocu rekla da ću je prijaviti policiji. To je bilo pre nego što je krenula u Zadrugu. Niko je ovde ne voli, svi je izbegavaju, mnogo je lajava, svašta ti kaže... - poručila je komšinica Đuričića iz Đenovića.
Autor: M.K.