SPAVALE SU ZAJEDNO U ISTOM KREVETU! Uroš počeo da otvara pandorinu kutiju iz Anitinog i Tamarinog odnosa, najavio raskrinkavanje (VIDEO)

Sve se razotkriva!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca”, a voditelj Milan Milošević nastavio je konverzaciju sa Urošem Stanićem.

- Uroše, rekao si da si ulazio u stan i da su spavale zajedno - rekao je voditelj.

- Da, spavale su zajedno u istom krevetu. Par puta sam rekao Tarami što se toliko zalažeš za Alekseja i Anitu. Imali su prisan odnos, ali ne mogu da kažem da su bile intimne jer to nisam video. Spavaju zajedno, da. Tamara je zamerala što je Anita hladna. Ja mnogo znam - ispričao je Uroš.

- Nije bezveze stiglo ovo pitanje. Anita je ostavila prostor da dođe ovako pitanje. Anita je ovde ustala i rekla da kad bi ostala trudna sa Filipom da bi ona rodila to dete i on se za to ne bi pitao. Na osnovu čeka ti imaš poverenje da ostaviš dete na čuvanje koga apsolutno ne poznaješ - izneo je Bebica.

- Tamara je mnogo vezana za Alekseja - rekla je Anita.

- Što tvoja majka ne voli toliko Tamaru - nadovezao se Milan.

- Zato što me je dovela u Beograd - rekla je Anita.

- Ja znam da ovo šro Uroš sada priča je istina - ubacio se Anđelo.

- Izmuzla je Anitu za 30.000 eura zato što je dete bilo kod nje - reko je Uroš.

- Na osnovu čega je tolika bliskost između Tamare i tvog deteta? Anita je rekla da Tamara nema svoj privatni život osim nje i Alekseja - rekao je Bebica.

- Ja nisam znala da Anđelo poznaje Tamaru, ja ovo sad prvi put slušam - dobacila je Stanija.

- Ja je poznajem od sedmice, provodio sam vreme sa njom, Anita mi je pričala o njoj - odgovorio je Anđelo.

- Uroš je sad izjavio da je ona spavala sa njim. Ja to ne znam - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović