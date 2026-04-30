Karambol epskih razmera! Asmin i Aneli ponovo zaratili, pljušte uvrede: Obrukali smo je kao otac i majka, ali... (VIDEO)

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Izjavila si da bi volela umakati prste u Majin test za trudnoću, da li je to tvoje suočavanje sa strahom da on može da dobije dete sa tvojom najvećom suparnicom, dok se s tobom bori za starateljstvo - glasilo je pitanje.

- Bilo bi povezano čitav život, tj. dve polusestre, ili polusestra i polu brat. Sama pomisao da će dobiti starateljstvo pola pola, kao što jeste sada, da me povezuje sa njenom porodicom, a govorila je da su bitni geni...Deca su uvek dobrodošla. Sama pomisao na to da Maja nosi dete Asmina Durdžića - rekla je Aneli.

- Kada digne obrvu, šta to znači - glasilo je pitanje.

- Pravi se opasan, tada je "ZT". Sama pomisao da mi dete ide kod njega. Sama pomisao na to mi je teška trauma, pošto je ona govorila: "Dete ti je jadno" - rekla je Aneli.

- Ona ne može da podnese nijednu ženu pored mene. Sud kada odredi kada ja mogu da gledam dete, taj koji bude prekršio dogovor, gubi i tih 50 odsto - rekao je Asmin.

- Što nisi prijavio?! Ja se bojim da će mi on, Mevlida i Mustafa oteti dete - rekla je Aneli.

- Sada žena priča, utihnula glasić, pošto to jeste njen strah, kao da ima traume zbog Maje Marinković. Zamisli scenu da ja šetam sa Norom, a ona me pita: "Je l' tebi mama gurala vibrator" i ostalo...Hoće li Nora imati traume zbog onoga što si ti izgovarala?! - rekao je Asmin.

- Nora te ne voli. Kako ti je govorila kada si je kačio na Instagram, govorila je da nije tvoja...Hoće li Nora imati traume kada bude čula da si me uspavao do Sarajeva?! Ti si kriv! Ti si nas ostavio na taj način, a to nećemo zaboraviti - rekla je Aneli.

- Ne može Nora da ima traumu zbog Maje Marinković, nego zbog mene i njene majke...Šta radi Norina mama četiri godine?! Je*e se za Noru. Ti si najveća trauma koju Nora može da doživi, zabranila si Nori da ima oca - rekao je Asmin.

- Što želiš DNK - pitala je Aneli.

- Želim zbog sudskog procesa - rekao je Asmin.

- M*š smeće ped*rsko, priznaj da si pe*er i sve će ti biti oprošteno - ponavljala je Aneli.

- Ponovo iskorišćavaš dete da bi ispala žrtva. Tvoja osveta je bila veća nego ljubav prema Nori, ti ne voliš Noru, ti ne voliš svoje dete, ti i dalje nemaš osećaj da si majka, imaš osećaj samo da budeš žrtva. Ti si jedno smeće od majke, ti si nakaza od majke. Nora će pobeći od tebe da živi kod mene, jer si unakazila svoju kur*insku porodicu - rekao je Asmin.

- Pored mene je imala najlepše detinjstvo, a da smo ostali pored tebe, ne bi imali ništa. Što se nisi odrekao kada je napisao (Mustafa) onaj status koji je napisao?! - rekla je Aneli.

- Vi ste pi*ke najlepše, ku*vo smrdljiva uništila si mene i dete - rekao je Asmin.

- Smeće jedno! - urlala je Aneli.

- Za Noru možemo biti krivi samo nas dvoje, ja da sam Nora ja bih se stigao tebe. Da je Mevlida ovo uradila ja bih je ubio od batina da mi kaže: "sine". Obrukali smo je kao otac i majka, ali hajde priznaj! Ja sam monstrum koji priča istinu - rekao je Asmin.

- Ti si monstrum najveći koji se rodio, samo da mi dete ne povuče nijedan jedini gen na tebe pi*ko smrdljiva - rekla je Aneli.

- Zamisli da nora uđe na Jutjub i da čita komentare za njenu majku i njenog oca...Nek ti majka, sestra i Lepi Mića nabrajaju sve - rekao je Asmin.

- Ti si lično sa svog profila napravio slike...Kada je tvoja sestra napravila profil "tata iz senke", poslala sam čoveku sliku i napisala: "Šta ste napravili?", jer su tagovali Žiku i ljude - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić