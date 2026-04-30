Miki pokušava da preokrene priču o brutalnoj uvredi upućenoj Aneli, Vikotru stiglo vruće pitanje u vezi Stanije, Terza otkrio šta bi radio sa Teodorom (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca”, voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Mikija Dudića :

- Zar je bilo potrebe da kažeš da si hteo da priđeš išao bi sa Aneli k*rvom, a znaš koliko ona tebe poštuje. Zar si toliko zao i loš čovek? - glasilo je pitanje.

- Ja ne mogu da poverujem da sam to rekao. Sam sebe sada dovodim u preispitivanje - rekao je Dudić.

- Kako može biti k*rva iz konteksta - rekao je Milan.

- Ne znam možda sam mislio na nekog drugog. O njoj ne mislim to. Ne vidim razlog što bih to rekao. U rebusu sam - rekao je Dudić.

- To ti je bilo u podsvesti - dodala je Matora.

- Da imam loše mišljenje o njoj rekao bih joj to van stola - rekao je Dudić.

- S kojim drugim k*rvama si se muvao? To opet nije lepo - nastavila je Matora.

- Nemam razlog da to kažem - rekao je Dudić.

- Vikotre, da li ti se sviđa Stanija i da li bi pokušao nešto sa njom - glasilo je pitanje.

- Ne sviđa mi se i ne gledam je uošte na taj način - rekao je Viktor.

- NIšta se ne dešava. On je sve odgovorio i nemam šta da kažem - rekla je Stanija.

- Janjuše, kada si operisao zadnjicu? - glasila je konstantacija.

- Nisam operisao. Gde da sedim? Ne mogu da sedim za stolom, nemam snage. Ovde sedim sa svojom devojkom - rekao je Janjuš.

- Da li ti je Teodora tiha patnja još od ''Elite 7'' - glasilo je pitanje za Terzu.

- Nije mi tiha patnja. Ne bih joj pomagao oko drugih momaka. Od početka sedmice smo se družili i nisam je gledao na takav načim - rekao je Terza.

- Moj i Nenadov je to zaključak. On je opisivao kako je on s*ksualno opštio u Golfu 7 da bi to posle demantovao - rekla je Teodora.

- Ja bih nju j*bao - dodao je Terza.

- Da li je Todićka ipak žena tvog života, i da li ti je krivo što nije ovde ušla trudna - glasilo je pitanje za Filipa.

- Ne bih voleo da je trudna to sam već rekao. Mi u vezu nećemo ući - odgovorio je Filip.

- Desilo se slučajno. Nemam neku emociju prema njemu - dodala je Sandra.

Autor: Teodora Mladenović