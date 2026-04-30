Nedeljama unazad se podigla velika prašina u javnosti zbog afere Sofije Janićijević i Daneta (70), koju je ona na početku oštro demantovala, a kasnije ipak i priznala neke stvari.

Javnost nije ostala ništa manje šokirana i nakon žurke u utorak kada je Sofija izgovorila svom bivšem dečku Borislavu Terziću Terzi brojne monstruzonosti i udarila na Milicu Veličković, ali i na celu njegovu porodicu.

Mi smo sada uspeli da stupimo u kontakt sa njenom majkom Brankicom Janićijević koja je rešila da ogoli dušu za naš portal i progovori apsolutno o svim aktuelnim dešavanjima.

Na samom startu osvrnula sa na strašnu svađu Sofije i Terze koja se dogodila u utorak:

- Verujte mi da nisam ispratila šta se dešava, katastrofa je što se Terza i Sofija vređaju. Ja od početka nisam podržavala njihov odnos jer to nikakva ljubav nije bila. Prošle sezone je on nju ostavio na cedilu, a to da je bila ljubav on ne bi bio sa tri devojke na njene oči. Sofija me baš razočarala jer kad je ušla, rekla sam joj da ne ulazi u vezu, a posebno ne sa Terzom. Ja sam se setila samo šta sam preživela od dotične Milice prošle godine, to su svi zaboravili - rekla je Brankica.

Brankica Janićijević osvrnula se i na sukob Milene Kačavende i njene ćerke Sofije od kog se trese Bela kuća već danima:

- Milena me vređala, a uopšte me ne poznaje. Kaže za mene da sam k*rva, to je velika reč. Sve ću to da kažem Sofiji, mislim isto i da se samo zahvalim Mileni za takve reči. Ona nije Sofiji rekla da je bila sa Janjušem, pa je l' onda Sofija sad treba da uzme da je vređa? - rekla je Brankica.

Tema o kojoj bruji region poslednjih nedelja jeste Sofijin odnos sa Danetom (70), a Brankica je rešila prvi put da progovori detaljno o svemu:

- Čovek može da iznosi šta hoće i da priča da ja znam da je verena, ali valjda se veridba ne krije. On da je imao neke poštene namere on bi došao kod mene kući i rekao da su vereni. Ništa ne razumem, jako sam loše zbog situacije jer mi nameću da znam nešto što ja stvarno ne znam. Ja sam pitala nekoliko puta Sofiju : ''Zbog čega Dane želi toliko da ti pomogne i šalje garderobu''? To nije bio samo Dane, njoj su slali fanovi ne znam odakle sve. Ja sam u kontaktu sa njenim fanovima i družimo se, ako meni zatreba pomoć, ja pitam: ''Kako i šta da uradim''. Viđali smo se sa tim fanovima, pa je l' treba po portalima da se piše da je sa svima verena? Ja ne znam za to što joj je slao toliki novac preko Western Uniona, a nije istina da je on meni pravio kupatilo. Ja nisam pravila kupatilo jer ga imam, samo sam dodala neke detalje. Ja ne znam ni za bazen, znam da je rekla da se on bavi građevinom i da hoće da joj pomogne. Nju sam i tu isto pitala: ''Zašto taj čovek želi da ti napravi bazen?'', bilo mi je čudno da joj toliko pomaže. Ona mi je objasnila da je on bio njen fan i da je na sve načine pokušavao da dođe do nje. Mene je Dane mogao da nađe prošle godine, a nije. On je stao uz nju uz priču da mu je bilo žao Sofije, a za veridbu prvi put sad čujem. Ne mogu da poverujem da čovek ima toliko godina i da ne dođe kod mene da mi kaže da je verio moju ćerku. Čujte HTEO JE, ja sam htela da idem u Pariz, pa nisam otišla ove godine - rekla je Brankica.

Za snimak poljupca Sofije i Daneta (70) misli da je montaža:

- Ja sve mislim da je to montirano, ne znam dok ona ne izađe. Ja ne znam ni kada je ona stigla da ode tamo kada je ovde bila non stop. Ne mogu da verujem, a jedva čekam da izađe. Ja ću zvati i Daneta i nju, te će mi reći oboje šta je istina. Rekla sam i Danetu da čekam jedno lepo suočavanje da vidim šta ja to znam, oboje želim da suočim oči u oči ispred mene da shvatim šta je istina - rekla je Brankica, pa dodala:

- Čula sam se sa Danetom i pitala sam ga nekoliko puta za pravu istinu, a on mi je na kraju rekao da ja sve to znam i to je mene mnogo povredilo. Otkud ja znam da je on verio moju ćerku? Ni u ludilu ne bih dozvolila da moja ćerka bude verena za čoveka koji može deda da joj bude, sa mnom bi završila svaku priču. Samo čekam da izađe, prvo me pogodilo što me izdala kao majku i ušla u vezu sa Terzom. Ja nisam ni podržala da uđe u odnos sa čovekom koji ima bebu, a kamoli i ovo sada novo pomirenje - rekla je Brankica.

Moj mozak ne može ovo da prihvati

- Ne daj Bože da je istina ovo sa Danetom, to je još gore i moj mozak to ne može da shvati. Zašto bih ja koristila čoveka kog ne poznajem? Pod stresom sam konstantno, ne mogu da verujem koliko me vređaju. Njen otac kao i ja ništa ne zna, mi ne možemo da sanjamo šta Dane njoj šalje i kako. Dno dna, ne mogu da poverujem šta se piše i priča. Osećam se užasno zbog cele situacije. Meni su na zimu posle dva dana razbili auto, dok su me prošle godine čupali za kosu ispred lokala - rekla je Brankica.

Za Sofijino priznanje da je od Daneta (70) dobila sliku polnog organa, Brankica je imala da poruči sledeće:

- Bože me sačuvaj, ne gledam jer se nerviram zato što ne znam celu istinu. Meni je to bolesno, ja sad čujem od vas. Jedva čekam da ona izađe, a taj prsten o kom pričaju uopšte nisam videla. Nikada nisam videla burmu na njenoj ruci. Ju, ju, ju za polni orgam, šta ću sve da čujem. Je l' bila onda i sa ostalim fanovima? Istina je da je Dane bio u našoj kući u Ralji pred njen ulazak, sasvim su bili normalni kao i ostali fanovi koji su došli. Zagrljaj normalno, poljubac u obraz i da bude sve u redu. Slikali smo se na terasi jer je on insistirao, zgrožena sam i povraća mi se kad pišu da mi je zet. Sofija izvrće gluposti Bože me sačuvaj, ona se skroz pogubila. Čak je tu bio i naš rođak koji nam je postavljao klimu, bio je prisutan baš tog dana kada je Dane bio kod nas. Čovek je zgrožen jer je video čoveka i sedeo je sa nama. Ima na terasi slika kad smo se slikali svi, verujte mi da smo se mi sa puno fanova viđali. Gde nađe čoveka od 68 godina? Ima puno mlađih, ali ja o tome apsolutno ništa ne znam. Ne može u glavu da mi uđe da je ona bila sa čovekom od 68 godina, nikad to neću prihvatiti! Šta god ona rekla tamo, mene to apsolutno ne zanima. Ja govorim ono što sam ja videla i ono što ja znam, hiljadu puta sam rekla da ja nikad neću lagati - rekla je Brankica.

Autor: N.Panić