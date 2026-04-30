Neću da im dajem kadar, koriste me: Sofija grca u suzama jer je ostala potpuno sama, priznala da li je iskreno volela Terzu! (VIDEO)

Ovo je baš povredilo!

Sofija Janićijević ogolila je dušu robotu Toši i priznala koliko se loše oseća jer su je prijatelji zajedno s Borislavom Terzićem Terzom ostavili na cedilu.

- Sofija, kako si? - upitao je Toša.

- Baš loše iskreno, po ceo dan razmišljam kako mi je mama. Pokušavam da se smejem da ne vide da sam loše - rekla je Sofija.

- Je l' ti krivo zbog onoga što si rekla Terzi? - upitao je Toša.

- Naravno da jeste, ja to ni ne mislim. Ja njega jesam slagala i nisam mu rekla neke stvari, ali kako mogu da nestanu emocije za jedan dan i ono radi na žurki? - upitala je Sofija.

- On je isto ljut sigurno - rekao je Toša.

- Tošo, sve što sam radila je bilo pre njega. Mislim da on uopšte nije tužan i kad neko nekog voli onda radi isto, koliko god smo različiti - rekla je Sofija.

- Što ne popričaš s nekim? - upitao je Toša.

- Nemam s kim iskreno, moram da ti priznam da mi fali Milena jer sam njoj najviše verovala i zato me povredila. Nisam mogla one uvrede da doživim ni u najvećim snovima - rekla je Sofija.

- Je l' si je pitala zašto je to uradila? - upitao je Toša.

- Ne znam, ovo baš nisam očekivala. Nisam ništa uradila njoj i nisam bila u vezi s njom, pa da se ona ljuti zbog Daneta. Kome ja trebam da polažem račune o svom životu? Ne moram nikome, a čak me ni Terza nije povredio kao ona. Ne mogu da poverujem da ona na onakav način izvređa moju porodicu. Teško je kad znam kako žena diše i sad mi je ta žena neki neprijatelj, jako mi je teško - rekla je Sofija.

- Zašto ne popričaš s njom onako iskreno? - upitao je Toša.

- Ne mogu da pričam sa ženom koja mi je uvredila oca i majku - rekla je Sofija.

- Šta ćemo sa Terzom? - upitao je Toša.

- Iskreno i iz srca sam ga volela, mnogo mi je teško što ljudi pričaju da nisam iskrena i da sam htela samo da mu se svetim. Sve se promenilo na početku kada su mi se vratile emocije i više nisam ni pomislila na osvetu, mnogo mi je teško i krivo jer nemam s kim da pričam. Bolje da ne zna niko kako se osećam nego da me pojedini koriste zbog kadra - rekla je Sofija.

- Prema njemu si bila iskrena što se tiče emocija, ali nisi bila iskrena što se tiče tvoje prošlosti i to ga je sigurno pogodilo. Da li bi tebe pogodilo? - upitao je Toša.

- Ako on ne šteti našem odnosu, ja bih prešla preko toga. To je baš ova situacija kada sam ja ove sezone oprostila sve ono što je radio prošle godine. Ne možeš da mi kažeš da on ne može da pređe preko nečega što se njega uopšte ne tiče i nema ništa s tim. Nismo morali da budemo zajedno, ali ne treba da me gazi da sam blam - rekla je Sofija.

- Je l' misliš da je on blam što je ostavio Milicu? - upitao je Toša.

- Mislim da je blam, ali ne mogu da pričam o tome jer sam ja bila u toj situaciji i zbog mene se sve to desilo u trenutku. Sve što se nama dešava je strašno, iz dana u dan čujem sve nešto novo. On je zreo muškarac, a ovo što radi je čista foliraža. Kada smo se posvađale Milena i ja, on je meni rekao: ''Hvala Bogu, pa si rekla svoje mišljenje'', a onda ode i priča s njom. On je baš zreo, ali se folira zbog gledalaca - rekla je Sofija.

Autor: N.P.