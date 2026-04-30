Kaluđerica ostala nema nakon žestokog haosa Sofije i Terze: Pozvali smo njegovu mamu, evo šta kaže!

Žestok sukob Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze koji se dogodio u utorak mnoge je ostavio bez teksta zbog monstruoznosti koje je ona izgovorila njemu i uvreda na račun porodice.

Iako smo danas kontaktirali njenu mamu koja je istakla da nikada nije ni podržavala odnos nje i Terze jer to nije bila ljubav, nas je zanimao i komentar Terzine porodice na agoniju kroz koju on prolazi nakon saznanja za aferu Sofije i Daneta (70).

- Verujte mi da nisam ispratila šta se dešava, katastrofa je što se Terza i Sofija vređaju. Ja od početka nisam podržavala njihov odnos jer to nikakva ljubav nije bila. Prošle sezone je on nju ostavio na cedilu, a to da je bila ljubav on ne bi bio sa tri devojke na njene oči. Sofija me baš razočarala jer kad je ušla, rekla sam joj da ne ulazi u vezu, a posebno ne sa Terzom. Ja sam se setila samo šta sam preživela od dotične Milice prošle godine, to su svi zaboravili - poručila je Sofijina majka.

Čini se da Terzina porodica nije bila baš raspoložena da priča na ovu temu obzirom da je već od ranije poznato da ne žele Sofiju za snajku, ali njegova mama je izustila samo par reči za naš portal:

- Nemam komentar, u gužvi sam - rekla je Terzina majka.

Da li Terzina majka nije želela da daje izjavu kako ne bi dodatno Terzi otežavala boravak ponižavajući Sofiju ili je pak nešto drugo u pitanju, procenite sami.

