Zbog Taše sam dozvolila da je dovedem kući na 10 minuta: Stanija žestoko udara po Aniti, Matora se osetila poniženo! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Na osnovu čega uzdišeđ sebe u odnosu na Staniju jer nije ona ušla u LGBT brak, nije pretila da će da se ubije zbog s*ksa, nije izgubila dete u tržnom centru - glasilo je pitanje.

- Imam pravo da imam visoko mišljenje o sebi - dodala je Anita.

- Zbog Taše sam dozvolila da dovedem ovo u kuću na 10 minuta. Bilo ko da mi prilazi kao da smo dobri, a onda da mi zabada nož u leđa neka me se okanu ja sam ovde došla sama i teram svoju priču. Imali su lepo mišljenje o meni, družili se, a kad su rečeni procenti, opstanak ili Anđelo promenili su se - rekla je Stanija.

- Ja sam pričala sa Stanijom i juče ustala da demantujem Anitu, a ovo je jako ružno kako danas ponižava ljude. Ja to ne volim. Ja sam ušla na reklamama posle rasprave i ona mi je rekla da ne pravim kao u sedmici jer sam je tad brutalno vređala, a Dragana je rekla da onda ima mišljenje kao Matora, ali nije pominjala prvo mesto i žrtve, već je Anita tako shvatila i prenela. Pričala sam sa njom kao čovek, a ona je ustala da ponizi. Imam pravo da nemam komunikaciju sa Stanijom. Ja umem da procenim da neko jedva čeka pozitivno pitanje da ponizi. Ona bira kakav će odnos da bude između nje i mene, a ja zlu nameru nemam. Ovo nam je najbolja sezona od svih jer smo se u svakoj do sad svađale - govorila je Matora.

Autor: A. Nikolić