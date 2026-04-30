PREVARIO SAM JE! Nikola Lakić progovorio o razvodu od Coke, pa poručio NA IVICI SUZA: Nisam najbolje!

Bivši rijaliti učesnik Nikola Lakić nakon osam godina rastao se od svoje partnerke Aleksandre Tasić Coke, sa kojom ima sina Lazara. On je tokom njihovog ljubavnog odnosa dva puta ulazio u rijaliti kako bi zaradio za njihovu budućnost, ali oba puta najveći strah bio mu je da ne prevari svoju tadašnju izabranicu.

Nikola je sada u velikoj ispovesti progovorio o svemu što se dešavalo u njihova četiri zida, ali i otkrio da je tokom ljubavnog odnosa bio neveran, a za to do sada nije znala ni njegova bivša partnerka Aleksandra.

- Nisam baš najbolje, mešaju mi se emocije i osećanja, prvo sam nasmejan i pozitivan, pa negativan i tužan. Ovo je za mene emotivni šok, jer ovo je prvi put da izađem pred kamere i da pričam o stvarima koje su se dešavale u mom porodičnom domu osam godina, a mislio sam da nikada neću pričati o tome. Sve je puklo kao zvečka i mislim da tu nema povratka i za mnoge stvari se kajem i teško mi je. Knedla mi je u grlu i nije mi prijatno da pričam o nekim stvarima, jer loše stvari sam uradio i iz ove kože ne mogu, ali pokušavam da budem jak da sve prolazim sa osmehom jer sam srušio sve, ali mi smo dve dijametralno različite osobe – rekao je on na samom početku za “Blic“, a onda i otkrio da njihov odnos ne funkcioniše već dugi niz godina.

- Četiri godine je već lošeg perioda, od mog ulaska u “Elitu“ smo pokušavali da prikrijemo da dolazi do pucanja. Ništa nije moglo da se promeni, a pokušavali smo. Dugo je trajalo, četiri godine svega lošeg, a nismo prekinuli i zapitao sam se šta to nama treba. Često smo govorili da nismo jedno za drugo, pokušavali smo da nešto vratimo, ali znao sam uvek da je to neka lažna slika i da nema povratka.

Lakić je odlučio javno da prizna da je prevario učesnicu “Parova“ i imao paralelnu vezu, a da to ona nije ni znala.

- Nepopravljiva sam kategorija, jer i periodu kada nam je bilo lepo, pa i kasnije kada nije bilo, ja uzmem i lajkujem nekoj devojci sliku, odgovorim na poruku iako znam da te stvari nisu ispravne. Grešio sam i možda sam u tim trenucima pokušavao da nađem rezervu i od te rezerve desila mi se jedna avantura i to nikada nisam priznao Coki. Možda ne ide ni na ovaj način, ali možda nisam imao hrabrosti kroz sve ove godine da kažem da sam kriv i da sam tako nešto uradio. Prevario sam je i dan danas kad se setim teško mi je, jer je Aleksandra savršena majka, ali što se tiče ljubavnih odnosa sve se ugasilo, ali nisam trebao da uradim tu lošu stvar za mene i da ona na ovaj način sazna da nisam bio veran i lojalan partner – iskren je bio on, a onda otkrio zbog čega je doneo odluku na takav korak.

- Trebali smo da vodimo razgovore, da se otvaramo u potpunosti i da napredujemo, a mi smo nazadovali. Po izlasku sa “Farme“ sam primetio kod nje promenu i zapitao sam se da li možda ima nekog partnera, ali nisam smeo da joj postavljam takvo pitanje, kad sam ja prvi zgrešio. Okidač nije ni jedna osoba iz rijalitija, jer da sam imao nekog da me radi, ja bih iz svega otišao. Krivo mi je što nisam prekinuo odnos, ali plašio sam se da ću izgubiti porodicu, da živim sam i pitao sam se kako početi nešto novo nakon osam godina i rasturiti porodicu. Preispitivao sam se, a pravio sam iz greške u grešku i to je kulminiralo odnosom sa drugom partnerkom sa kojom sam funkcionisao šest meseci i krivo mi je, jer sam trebao prvo da prekinem odnos koji sam imao.

Nikola ističe da nema trenutno svakodnevni kontakt sa osobom sa kojom je počinio prevaru, ali i da ona poseduje njegove eksplicitne snimke.

- Ona je znala da sam ja zauzet, ali ja sam je obrlatio na brzinu, dok je ona bila u nadi da ću biti njen i da ćemo osnovati porodicu. Prolazilo mi je svašta kroz glavu, ta devojka je u jednom trenutku mene slikala i snimila nagog, gde je rekla da hoće da pokaže to drugarici. Imao sam poverenja i dobro sam prošao, ali i Coka je često sumnjala - priča on.

Lakić je u lošim odnosima sa porodicom upravo zbog ljubavne romanse sa Aleksandrom, a porodica je nakon priče o raskida pokušala da stupi u kontakt sa njim.

- To mi jedna od bolnijih tema. Pokušali smo da se izmirimo međutim ništa od toga, a sad nedavno su mi se javili roditelji i rekli su da je dom njihove kuće uvek za mene otvoren. Neću im se javiti, jer svih tih godina dok sam živeo sa Aleksandrom i sinom borili smo se kao podstanari, ulazio sam u rijaliti, a moja porodica mi nije pritrčala u tom trenutku, već su obezbedili jedno dete. To boli i te rane nikad ne zacele i mislim da je bolje ovako. Kad sam upoznao Aleksandru oni su postali moji neprijatelji, nisam uspeo tada to da ispeglam, ne želim ni sada. Možda je surovo, ali je tako i definitivno sam presekao – iskren je bio on.

Autor: M.K.