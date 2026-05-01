Asmin optužio Staniju da je materijalno iskorišćavala stariju ženu, a sad se oglasila ona: Uzvraćale smo ljubav za ljubav, na poklonima nismo štedele, NI ONA, NI JA! (FOTO)

Ovo je istina!

Danas je između Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića došlo do nikad brutalnijeg okršaja gde je on još jednom pokuša da je ponizi. Naime, Asmin je tvrdio da je Stanija radila sličnu stvar kao Sofija Danetu, tačnije da je stariju ženu koja je u kolicima koristila materijalno, te da joj je ona opremila celu kuhinju.

Naime, Stanija je tom prilikom istakla da ništa nije tražila, te da sve može samoj sebi da priušti, ali da je na poklone i te kako uzvraćala.

Sada se oglasila dotična žena Milanka o kojoj je Asmin danas pričao, potvrdila Stanijinu priču i podržala je.

- Istina je samo jedna i znamo je samo mi i naše porodice koje su kao najrođenije, a šta će nebitni reći ne zanima nas, uzvraćale smo ljubav za ljubav, na poklonima nismo štedele, ni ti, ni ja, uživaj lutko, istina je na tvojoj strani... - poručila je Milanka.

Inače, na Milankinom profilu na Instagramu jasno se vidi koliko je bliska sa Stanijom i njenom porodicom, te tako ima mnogo fotografija sa Dobrojevićevom i njenom majkom Slavicom koje svedoče u prilog tome.

