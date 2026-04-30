Ovo je bolesno: Janjuš moli Alibabu i Maju da raskinu, u suprotnom im predviđa kataklizmu! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Maja Marinković žestoko ponižava Asmina Durdžića.

- Ja ću komentarisati realno i pričaću ono što mislim, većina ljudi ne priča kako zapravo jeste. Pre par godina sam upoznao jednu devojku i s njom sam proveo mesec dana dok nisam dobio klip i pita me: ''Je l' si ovo ti?'', a na klipu sam ja kako mi Maja udara šamar i od tad mi se više nije javila. Ne mogu da verujem da on sebi dozvoljava, svako ko je posle mene bio s Majom znao je šta ga čeka. Mnogi momci su pomislili da su normalniji i da će oni moći da iskontrolišu Maju, ali nju Bog ne može iskontrolisati. Ja znam da Asmin ne daje neke povode, ali moraš biti svestan da odavde lud izlaziš do kraja. Ukoliko se nešto ne desi da se njih dvoje razdvoje, to će biti kataklizma. Do kraja rijalitija će biti svađa, suze i pakao - rekao je Janjuš.

- Maja ima strah prema Teodori jer je Taki bio s njom, pa se plaši da će i Asmin biti jer bi bio. Ovaj čovek meni pet para ne vredi, tako da radi s njim šta hoćeš apsolutno - rekla je Stanija.

- Ja uopšte ne gledam ovo s osmehom na licu zato što imam dete s njim i meni je njega iskreno žao šta je sebi dozvolio - rekla je Aneli.

Autor: N.P.