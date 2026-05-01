ŠOK! Anita nahvalila Aneli, pa otkrila da li treba da uđe u vezu sa Đukićem (VIDEO)

Neočekivano!

Na narednom snimku koji je pušten prikazan je razgovor Aneli Ahmić i Filipa Đukića u krevetu u kojem su ležali zajedno i gde su priznali da imaju emocije.

Anita Stanojlović je ustala da prokomentariše to:

- Meni to nije čudno, Aneli jeste lepa žena ima taj iks faktor, to što nije normalna, to je drugo. Moram da kažem da je Filip čudan što neće vezu sa devojkom koja ima dete, a još čudnije kako on ima emocije prema njoj, a sviđa mu se dvadeset devojaka. Iskreno ne verujem da ta veza ima perspektivu - rekla je Anita.

- Ja sam od početka bio tu, od kako su se oni muvali. Oni imaju kočnicu, ali Aneli nema problem da uđe sa njim u vezu, ali smatram da će ukanaliti, a opet želi da ga zaštiti da ne ulazi u konflikte zbog nje. Vidi se da njih dvoje imaju tu privlačnost, svestan je da ne želi da je ukanali jer nije siguran da može da bude u vezi sa njom. - rekoa je Bora.

- Vidi se da postoje simpatije, ali ne treba da ulaze u vezu jer šta će im to, pogotovo zbog onoga što je Filip izjavio - dodao je Pečenica.

- Fića ima taj fazon da želi da ima nešto što je kao zabranjeno. Neće on biti sa Aneli, on sada juri Dušicu, a njegov cilj je da opali sve devojke ovde, ali ne trba im to - rekla je Jakšićka.

- Njoj ovo ne treba, ja sam prvi govorio da tu ima emocija, a ona je to poricala sad neka bude pametna - rekoa je Mića.

Autor: N.B.