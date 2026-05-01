Gastoz roštilja u Crnoj Gori, a od Anđele ni traga, ni glasa! Pogledajte kako pobednik Elite 8 provodi PRVI MAJ - BAZEN I POGLED NA MORE! (VIDEO)

Uživa u prelepom prizoru!
Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić nedavno su rešili da svojoj ljubavi daju još jednu šansu, a pomirenje su ovekovečili i zajedničkim snimkom na mrežama.
Gastoz se danas oglasio na Instagramu i pokazao kako provodi Praznik rada, a trenutno se nalazi u Anđelinoj rodnoj Crnoj Gori.
Naime, pobednik Elite 8 pokazao je kako roštilja u vikendici sa prelepim pogledom na more, a svi su se zapitali gde je Anđela s obzirom na to da ona nije bila aktivna na mrežama, niti na njegovim storijima.
Podsetimo, Gastozov otac Đuro Sinđelić oglasio se za Blic i istakao da se raduje pomirenju sina sa Anđelom, kao i da bi voleo da mu ona rodi troje unučadi.
- Anđela i Nenad su nekoliko puta raskidali i drago mi je da su ponovo zajedno. Ja bih iskreno voleo da mi ona rodi tri unučeta, dobra je to crnogorska porodica.
