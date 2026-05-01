Stanija poremetila još jednu vezu: Viktoru i Mini ozbiljno prodrman kavez, sve manje vremena imaju za rešavanje problema! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju svađu Viktora Gagića i Mine Vrbaški zbog Stanije Dobrojević.

- Ona je istripovala da sam se ja smejao Staniji, a to nije istina i onda sam hteo da budem bezobrazan i dam joj do znanja da ću se smeškati svima. Naravno da neću to raditi - rekao je Viktor.

- Mi smo se već svađali dva sata i onda sam ja samo pukla, žao mi je što sam dala ljudima za pravo i što mogu da govore da se Stanija meni meša u vezu - rekla je Mina.

- Stanija, da li ti prija što si deo ove priče? - upitao je Milan.

- Ja se ne bih mešala njima u vezu, niti bih da im budem problem. Neko od voditelja je rekao da sam ja njega gledala, ali to nije istina. Viktor pogleda i nasmeje se, ali ne flertuje sa mnom - smejala se Stanija.

- Tebi se smejem? Bože ova žena - rekao je Viktor.

- Sve ovo što prolazi Mina, prolazila sam i ja. Potrebno je vremena, rada i truda tako da će valjda uspeti. Videla sam juče situaciju da se drugi ljudi smeju i on se okrene ka njima i smeje se dok svi pričaju da se on smeje Staniji. Mislim da je Mina više zagrizla od Viktora jer je on previše mlad, treba mu još par godina i onda da uđe u ozbiljnu vezu. Ja prvi put ne strahujem od kraja rijalitija jer ja i Luka imamo planove - rekla je Anita.

- Viktoru i laska i imponuje povezivanje sa Stanijom, on se stalno smeška. Viktore da li ćeš i dalje da braniš Aneli? - upitala je Matora.

- Ja se ophodim prema situaciji kakva je u tom trenutku, biću uvek realan. Ukoliko je Aneli u tom trenutku u pravu, onda ću je braniti - rekao je Viktor.

- Mina tebi ćuti i ne govori ti kako se oseća da te ne bi izgubila, ali njoj to prosto smeta - rekla je Matora.

- Nema šta da joj smeta ukoliko ja realno prokomentarišem - rekao je Viktor.

Autor: N.P.