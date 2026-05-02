Ogolio dušu do koske: Dejan Dragojević progovorio o svom životu i paklu koji je prošao pre pet godina, pa pecnuo Cara: Bio je matičar mog braka... (VIDEO)

Ovako iskren dugo nije bio!

U emisiji ''Pitao BiH za druga'' voditeljka Anastasija Buđić i Stefan Kandić Kendi ugostili su pobednika ''Zadruge 5'', Dejana Dragojevića koji je progovorio o svom životu u proteklih par godina zbog svega što je prošao.

- Deki, vidimo da si izvukao povuku o svom životu. Gde si sada nekako u glavi i životno? - upitala je Anastasija.

- Bilo je prirodno dešavanje ono što mi se dogodilo u rijalitiju i sada kad vidim snimke premotam ih jer mi bude žao samog sebe. Ti prihvataš realnost, ali ti bude teško jer ti se ruše snovi i sve ono što si vremenom gradio. Rijaliti je posebna dimenzija i nekako doživljavaš sve ljude unutra kao primarnu porodicu. U zatvorenom si prostoru i nekako se srodiš s ljudima - rekao je Dejan.

- Ti si promenio veru i vrlo si dosledan u tome - rekla je Anastasija.

- Ja sam naučio da hendlujem stvari u životu i počeo sam da pravim da mi bude sve dobro u životu. Ja kad sam priznao za Islam, izvukao sam najbolje iz toga. Ne promovišem veru, ljudi imaju pogrešan pristup Islamu i ja samo hoću da im pokažem da to nije ono što oni čitaju. Ja želim da širim ljubav dok u rijalitiju šire noge - nasmejao se Dejan.

- Kad staješ na ludi kamen, kada će brak? - upitala je voditeljka.

- Ja sam za to iskreno, mislim da je ljubav bez papira mnogo vrednija nego matičar i tako dalje. Koliko brakova mi je puklo? Šta meni vredi papir kad je Filip lupio pečat? Bio je notar mog braka i šta ti tu onda da radiš? S Jovanom sam već četiri godine i mislim vreme je, nisam bahat i bezobrazan. Muškarac ako je preboleo prošlu osobu, onda nema šta da vuče traume i tako dalje jer je to glupost. Ja bih voleo s Jovanom da se oženim jer treba, tako da Jovana spremaj se - rekao je Dejan.

- Nekako te vidimo u drugačijem svetlu nego u prošlom odnosu, više se pokazuješ kao muškarac i preuzimaš inicijativu - rekao je Dejan.

- Osobe s kojima sam bio su imale lošu sliku o sebi i ja sam gledao da hendlujem to, a ja sam ostao isti lik. Sada sam kupio kuću, kola i radim nešto sa strane dok sam mojoj Jovani otvorio piceriju i sredio joj nešto u Beogradu za šminkanje. Volim da osoba pored mene napreduje kao i ja jer kad neko kaska mnogo za tobom, onda to ne bude dobro. Ja više volim da ljudi imaju oko mene nego ja, želim da priuštim osobi pored sebe sve. Predstavljen sam pogrešno, vreme je tu da pokaže sve i ja mogu da radim šta hoćeš - rekao je Dejan.

- Da li si posle učešća u Zadruzi dobio poriv da tek tad pokažeš celom svetu ko si ti zapravo? - upitala je voditeljka.

- Ne, zato što sam se ja od 2016. godine stalno dokazivao babama i dedama ko sam i šta sam, a to me ne zanima. Počeo sam da se dokazujem samo sebi i budem ono što jesam - rekao je Dejan.

- Koji su momenti koji su te najviše pogađali i koje su najveće zablude o tebi? - upitala je voditeljka.

- To oko porodice i da nisam porodičan tip, to stvarno nije istina. Predstavljen sam kao najgori mogući i kao da sam jedini na svetu ušao u sukob sa majkom i bratom. Svi ljudi koji su ispirali usta s nama, sada imaju veće probleme. Ja sam tada ispadao najgori i svašta sam trpeo - rekao je Dejan.

Autor: N.P.